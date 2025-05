Serie B, ecco le date di play-off e play-out

Nella serata di oggi si è conclusa la stagione regolare del campionato di Serie B. Dopo 38 lunghe giornate sono arrivati verdetti definitivi del torneo cadetto. Dopo le promozioni dirette di Sassuolo e Pisa in Serie A e le retrocessioni dirette di Cosenza, Cittadella e Sampdoria in Serie C, restano due verdetti ancora da emettere: la terza promossa nel massimo campionato e la quarta retrocessa nella terza categoria italiana.

Play-off al via coi turni preliminari

Come al solito, i play-off prenderanno il via con due turni preliminari in gara secca tra la formazione giunta 5^ e una arrivata 8^ e tra la 6^ e la 7^.

Il turno preliminare del Romeo Menti di Castellammare di Stabia tra la Juve Stabia e il Palermo e quello tra Catanzaro e Cesena si giocheranno il prossimo 17 maggio.

Play-out, via lunedì

La sfida dei play-out tra Frosinone e Salernitana sulla lunghezza di andata e ritorno si giocherà lunedì 19 maggio e il ritorno, invece lunedì 26 maggio.

In tutti gli scontri di questi play-off e play-out, le squadre meglio classificate passeranno il turno in caso di situazione di pareggio.