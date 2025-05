Sinner, la sofferenza è enorme: l’ammissione spaventa

L’ammissione su Sinner ha gettato nello sconforto i tantissimi tifosi del numero 1 al mondo: nessuno immaginava questa grande sofferenza.

Jannik Sinner è tornato a calcare i campi da gioco dopo aver smaltito i tre mesi di squalifica inflitti per la vicenda Clostebol. Lo ha fatto nel modo migliore, ovvero vincendo e ricevendo il tributo del pubblico degli Internazionali BNL d’Italia 2025 che non potevano non riservargli tutto l’affetto possibile, specialmente dopo il brutto periodo ormai alle spalle.

Il numero 1 al mondo ha sgombrato il campo anche dai vari dubbi sulla sua condizione fisica e sulla necessità di ritrovare il ritmo partita. L’impressione è che il lavoro svolto durante la pausa forzata darà i suoi frutti, forse già nelle prossime settimane: non è un segreto che il principale obiettivo di Jannik è arrivare nella massima forma al Roland Garros.

In questi mesi così complicati Sinner ha potuto contare su alcuni colleghi che gli hanno espresso solidarietà e gli sono stati a fianco. Tra questi c’è sicuramente Jack Draper, numero 5 del ranking ATP, legato da una profonda amicizia con il 23enne di San Candido. Il tennista britannico non ha mai fatto mancare il suo sostegno a Sinner durante il periodo della squalifica e ora è ovviamente tra i più felici per il suo ritorno in campo.

Spavento Sinner: “Ha sofferto molto”, fan distrutti

In un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport il 23enne di Sutton ha rivelato che lui e Sinner si frequentano fin da quando erano ragazzini. Sempre Draper ha poi aggiunto che il tennis, pur essendo uno sport individuale, è in grado di unire i giocatori.

“Tutti noi infatti viviamo degli alti e bassi in questo sport e condividere quello che si attraversa con un compagno è importante – le sue parole alla Gazzetta – Non sono tante le persone che possono capire cosa significa sentire la pressione, sopportare momenti difficili“. Soffermandosi poi su Jannik Sinner, Draper ha detto di avere un grande rispetto per il numero 1 al mondo, che definisce “un ragazzo molto gentile” e dal grande cuore.

“Penso che abbia sofferto molto e ingiustamente in questi tre mesi fuori dal circuito“, ha poi aggiunto il numero 5 della classifica ATP. Per Draper l’amore che sta ricevendo in questi giorni Jannik è tutto meritato: “Penso che questa accoglienza sia stata davvero importante per lui, qui in casa“.