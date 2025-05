Taremi, da oggetto misterioso a risorsa preziosa: la rinascita in dieci giorni

Mehdi Taremi si è preso l’Inter nel momento più caldo della stagione. Da possibile flop a risorsa concreta, tutto nel giro di dieci giorni decisivi, tra il pareggio rocambolesco col Barcellona e la vittoria sul Torino. L’iraniano, finora ombra del bomber ammirato al Porto, ha finalmente mostrato perché la dirigenza nerazzurra aveva puntato su di lui: ingresso decisivo a Montjuic, assist per Frattesi nel 4-3 e una prestazione da protagonista contro i granata, con rigore procurato e tante giocate intelligenti.

L’elogio di Inzaghi

Simone Inzaghi l’ha elogiato pubblicamente: «Adesso può lavorare con tranquillità». I problemi fisici che ne avevano frenato il rendimento — pubalgia e infortuni in nazionale — sembrano ormai alle spalle. E così Taremi, pur avendo segnato solo tre gol stagionali, torna a essere un’arma importante in vista del finale di stagione, tra lotta scudetto e finale di Champions League.

Taremi ancora titolare

Domenica contro la Lazio sarà di nuovo titolare accanto a Thuram e per la prima volta lo farà in due gare consecutive in Serie A. Poi, verso la finale di Monaco di Baviera, toccherà a Lautaro e Marcus, ma questa volta Mehdi non sarà più spettatore non pagante. Superati Arnautovic e Correa nelle gerarchie, è diventato la prima scelta a cui guarda Inzaghi quando si gira verso la panchina e cerca una soluzione per il suo attacco.

Per la stagione dell’Inter si tratta di una svolta preziosa: poter contare su un attaccante esperto, duttile e motivato può fare la differenza nei momenti cruciali. E se dovesse arrivare anche un altro gol pesante, magari decisivo, allora anche il rinnovo fino al 2027 — con un ingaggio da tre milioni — non sarebbe da scartare, anzi, apparirebbe sotto una luce completamente diversa rispetto a due settimane fa. In pochi giorni, Taremi ha cambiato la narrazione su di sé: ora è pronto a lasciare il segno.