Terrore Berrettini, tutto finito: è la paura più grande

Berrettini ha fatto parlare molto di sé negli ultimi giorni, ecco cosa è successo al tennista italiano di grande talento.

Gli Internazionali d’Italia hanno fatto discutere moltissimi appassionati e tifosi, specialmente per il graditissimo e attesissimo ritorno sul campo di gioco di Jannik Sinner, che dopo aver scontato tre mesi di squalifica fa già una bella figura e accede agli ottavi di finale dopo aver battuto Cerundolo e de Jong.

Un altro grande protagonista molto atteso è Matteo Berrettini, che ha dovuto vedersela subito contro un grandissimo rivale: Casper Ruud. Purtroppo, però, per Berrettini arriva la notizia più brutta di tutte, e va ben oltre la mera questione del passaggio del turno a Roma.

Berrettini, brutte notizie: cosa è successo

Matteo Berrettini non è mai stato particolarmente fortunato in carriera, e anche agli Internazionali d’Italia 2025 è arrivata la conferma. Tornato a giocare l’evento romano dopo 4 anni dall’ultima volta, si è nuovamente infortunato nel corso del match ad alta tensione sportiva e agonistica contro Casper Ruud. Nel corso del secondo set, dopo aver perso il primo, ha deciso di arrendersi. A un certo punto, Berrettini decide di andare dall’arbitro a comunicare il suo ritiro e poi a salutare Ruud, uscendo alla fine in lacrime dal campo.

In conferenza stampa, il tennista italiano ha cercato di spiegare cosa è successo, precisando che non si è trattato di un problema dell’ultimo minuto; Berrettini ha raccontato che già nel corso della mattinata precedente alla partita non si sentiva al 100% fisicamente. Nonostante questo, ha voluto giocare per “l’amore che ho per questo tornero, per questa città e mio fratello”. Fino a 10 minuti prima della partita ha pensato di non scendere in campo, poi però ha deciso di tentare ugualmente. Dopo la fine del primo set, però, “è andata sempre peggio, mi sono ritirato un’altra volta, spero di essermi fermato in tempo”.

Nonostante il ritorno deciso e ad alto livello di Jannik Sinner, numero uno al mondo, purtroppo l’Italia deve fare i conti con una bruttissima notizia. Il rammarico è quello di non poter vedere Matteo Berrettini al 100% da fin troppo tempo a causa di tutti questi infortuni che gli impediscono di ritrovare la forma migliore. La speranza di tutto il movimento è che non si tratti di niente di grave e, come detto dallo stesso Berrettini, che si sia fermato in tempo senza stressare troppo il suo stato fisico. Magari rivederlo già al prossimo torneo per ritrovare la condizione sarebbe una splendida notizia.