UFFICIALE Lille, Jonathan David dice addio a fine stagione

Con un lungo video sul proprio Instagram, l’attaccante Jonathan David ha annunciato l’addio al Lille, visto che il contratto in scadenza nel 2025 non verrà rinnovato. Dopo cinque stagioni dal suo trasferimento dal Gent per 27 milioni di euro nel 2020 termina l’avventura del bomber canadese: David ha segnato 109 gol in 231 partite con il Lille, saluterà i suoi tifosi allo stadio Pierre-Mauroy quando il Lille ospiterà il Reims, nella 34esima e ultima giornata di Ligue 1.

Non resta che sapere quale sarà la prossima avventura del 25enne attaccante, che ha molte richieste in Serie A e in Premier League in modo particolare dal Napoli che lo punta con decisione in vista della prossima stagione e nei giorni scorsi ha presentato un’offerta ufficiale per il classe 2000.

Il lungo messaggio d’addio di Jonathan David al Lille

Terzo capocannoniere nella storia del LOSC, Jonathan David ha ufficializzato la sua partenza attraverso un messaggio pubblicato sui suoi social network con il suo contratto che scadrà a giugno, e con nuovi orizzonti pronti ad aprirsi.

“C’è un inizio e una fine. Volevo dirvi io stesso che dopo tanti anni al club, è tempo per me di salutarvi. Ho trascorso qui cinque stagioni meravigliose. So che non è stato sempre facile, ma spero che con le mie prestazioni e le mie celebrazioni, sono stato in grado di portarvi gioia, specialmente il titolo di Campione di Francia. Vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, lo staff tecnico, lo staff medico, amministratori, tutti coloro che ho potuto incontrare.

Grazie mille per tutto quello che ci avete dato in tutti questi anni. Io Grazie dal profondo del mio cuore. E infine, per i fan. So che le partenze non sono facili, ma mi siete sempre stati vicino. Mi avete sostenuto in tutti i momenti difficili e vi porto nel mio cuore. Grazie infinitamente per tutti questi momenti condivisi, per tutto il tempo, per incoraggiarci, e per aver vissuto tali stagioni. Grazie”.