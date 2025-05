Zanardi, annuncio strappalacrime: è tutto merito suo

L’ultimo annuncio su Alex Zanardi ha fatto commuovere i tantissimi fan del campione bolognese: il merito è tutto suo.

Alex Zanardi è spesso citato come esempio dalle persone con disabilità. L’ex pilota di F1 e successivamente atleta paralimpico è infatti riuscito a trasmettere valori importanti non solo sul piano sportivo, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. Sono tanti gli atleti disabili che raccontano di aver trovato la forza e la determinazione proprio grazie a quanto insegnato dal campione bolognese.

Zanardi è rimasto vittima di due incidenti terribili: il primo al Lausitzring, nel 2001, durante una gara del campionato CART, che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe; il secondo poco meno di cinque anni fa, ovvero il 19 giugno 2020, quando venne travolto da un camion in Toscana durante una staffetta di beneficenza in handbike. Da quasi cinque anni Zanardi non compare in pubblico: tutto ciò che si sa è che il campione emiliano prosegue ogni giorno la riabilitazione a casa, seguito costantemente dai medici e assistito dai suoi familiari. Anche in questa situazione, però, il messaggio portato sempre avanti dal 58enne continua a lasciare il segno.

Pochi giorni fa a Torino si sono svolti i campionati paralimpici di apnea organizzati dalla Fipsas, la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. Pierluigi Bonafin e Michela Dal Bianco hanno compiuto un’impresa straordinaria, laureandosi campioni del mondo di apnea stabilendo il nuovo primato mondiale Cmas nella dinamica con attrezzi.

Annuncio Zanardi: il miracolo del campione, fan commossi

Bonafin, avvocato 52enne di Rovigo, ha concluso con una distanza di 115,50 metri, mentre Dal Bianco, educatrice 46enne, ha raggiunto la misura di 94,50 metri. Un risultato fantastico che consente alla coppia di rappresentare l’Italia alla prossima edizione del World Games che si terrà in Cina dal 7 al 12 agosto. Le vite di Pierluigi Bonafin e Michela Dal Bianco sono state completamente stravolte da un gravissimo incidente in moto avvenuto il 13 maggio 2018. Un’auto travolse il mezzo a due ruote sul quale viaggiavano entrambi: sia Bonafin che Dal Bianco hanno subito l’amputazione della gamba sinistra a causa delle gravi lesioni riportate in seguito allo schianto.

In un’intervista rilasciata al Corriere del Veneto dopo il successo straordinario conseguito a Torino i due atleti paralimpici hanno sottolineato come Zanardi sia stato per loro un grande esempio. Entrambi lo hanno conosciuto nel 2020, prima dell’incidente in handbike: “Abbiamo partecipato a diverse competizioni ed eventi da lui organizzati – il racconto dei neo campioni del mondo – Ci ha tramesso una forza incredibile, grazie a lui lo sport per la disabilità non è più visto come un semplice hobby ma è diventato agonismo alla portata di tutti“.

“Basta impegnarsi, volerlo fortemente – hanno poi aggiunto Bonafin e Dal Bianco – non concentrarsi su quello che non si può fare, ma sui traguardi che si possono raggiungere con impegno e costanza con ciò che si ha“.