Allianz lancia il progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti”

Allianz, Partner Mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico internazionali fino al 2032, ha presentato oggi con un grande evento nell’Auditorium della Torre Allianz a Milano il grande progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti”, insieme ai 6 atleti e paratleti che saranno gli Ambassador della Compagnia in Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e alle indimenticabili leggende azzurre che hanno fatto la storia dello sport italiano.

La nuova partnership rafforza quella già esistente a livello internazionale e nel nostro Paese. Il Gruppo Allianz ha infatti dato inizio alla partnership mondiale con i Movimenti Olimpico e Paralimpico Internazionali nel 2021, prolungata recentemente fino a Brisbane 2032, ed è partner del Movimento Paralimpico Internazionale sin dal 2006.

In questo quadro internazionale, in Italia Allianz ha già al suo attivo importanti partnership con il Coni e con il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a fianco dell’Italia Team. Dal 2020 ospita la Fondazione Milano Cortina 2026 nella propria sede, la Torre Allianz a Milano, e dal 2022 è Top Partner del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, tra i quali sono stati scelti 3 dei 6 atleti Ambassador che formeranno il team virtuale di Allianz.

Inoltre, Allianz Italia è il Presenting Partner del viaggio della Fiamma Paralimpica dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che è stata esposta in occasione dell’evento in Torre Allianz. La torcia verrà accesa in Inghilterra a Stoke Mandeville il 24 febbraio 2026 e percorrerà 2mila chilometri in 11 giorni, toccando numerose tappe e territori.

La presentazione in Torre Allianz ha visto la partecipazione del top management della Compagnia – l’Amministratore Delegato Giacomo Campora e il Direttore Generale Maurizio Devescovi – assieme a Valentina Sestan, Head of Strategic CEO projects e Responsabile Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz S.p.A., e la presenza di rappresentanti delle istituzioni e prestigiosi ospiti dal mondo della cultura, dello sport e della società civile, oltre ai numerosi media presenti.

Il nuovo grande progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti” vedrà protagonisti 6 atleti e paratleti azzurri, già affermati campioni degli sport invernali (e non solo), e 6 straordinarie leggende che hanno fatto la storia dello sport azzurro. Sportivi di discipline diverse – pattinaggio di figura su ghiaccio e pattinaggio di velocità, sci alpino, sci di fondo e biathlon – che Allianz accompagnerà in un’esperienza eccezionale, che parte da un racconto in prima persona, ma vuole aprire una riflessione più ampia sul patrimonio di valori tramandato dallo sport di generazione in generazione.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha commentato: “Allianz è partner mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico Internazionali e in Italia siamo al fianco del Coni, del Cip e delle Fiamme Oro, oltre che di Milano Cortina 2026. Anche quest’anno, abbiamo individuato i nostri Ambassador, atleti e paratleti straordinari, campioni degli sport invernali, dei quali sosterremo sogni e ambizioni mentre si preparano a competere per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Insieme a loro, 6 atleti che hanno fatto la storia di questi sport, sei giganti in una simbolica staffetta tra passato, presente e futuro. Perché ogni generazione di sportivi ha una missione: salire sulle spalle di chi l’ha preceduta e guardare ancora più lontano”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. ha aggiunto: “Oggi abbiamo raccontato i sogni dei nostri Ambassador, sogni che hanno una data di inizio, febbraio 2026. Ma c’è un sogno che invece di date non ne ha, per continuare a sognare in futuro. E questa è la bellezza dello Sport. Siamo molto felici di aver potuto affiancare a questi giovani atleti e paratleti 6 grandi leggende degli sport invernali a livello internazionale. Il progetto Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti vuole raccontare, tra i vari temi, proprio il valore dello scambio tra generazioni di sportivi, arrivando fino ai giovanissimi sciatori paralimpici della Squadra G sostenuti dalla nostra Fondazione Allianz UMANA MENTE”.

“SOGNANDO MILANO CORTINA 2026”: ECCO I ‘GIGANTI’

AMBASSADOR ALLIANZ:

Sara Conti & Niccolò Macii, coppia di punta del pattinaggio di figura dal 2019, sono noti per la loro sintonia e grazia. Entrambi lombardi, Sara, nata ad Alzano Lombardo (BG) nel 2000, e Niccolò, milanese, del 1995, hanno vinto l’oro agli Europei di Espoo 2023 e il bronzo ai Mondiali di Saitama 2023 e Boston 2025. Uniti nello sport e nel sogno di debuttare alle Olimpiadi in casa, Sara e Niccolò appartengono al Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, che Allianz sostiene dal 2022.

Nikolaj Memola, monzese, pattinatore di figura su ghiaccio, classe 2003, noto per la sua altezza di 1.95m. Nel 2022 è stato il primo italiano a vincere la finale del Grand Prix Junior. Nel 2025 ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Tallinn. Ora è pronto per lasciare il segno alla sua prima partecipazione olimpica a Milano-Cortina 2026. Anche Nikolaj – come Sara e Niccolò – è un atleta del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, di cui Allianz è Top Partner.

Giuseppe Romele, nato a Pisogne (BS) nel 1992, è un atleta paralimpico molto versatile. Ha dimostrato la sua eccezionale capacità di adattamento eccellendo in molteplici sport: il nuoto, lo sci nordico e il triathlon. Ha vinto il Campionato italiano di nuoto nei 50 stile libero, conquistato il bronzo nello sci di fondo ai Giochi di Pechino 2022, e partecipato come triatleta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Martina Valcepina, velocista del pattinaggio su ghiaccio, classe 1992, di Sondalo (SO) è una delle stelle dello short track italiano. Con tre medaglie olimpiche, tra cui l’argento nella staffetta mista 2000m a Pechino 2022, e quattro titoli europei, Martina coniuga la vita da mamma con quella da atleta, dimostrando che dedizione e talento possono andare di pari passo.

Martina Vozza, classe 2004, sciatrice alpina paralimpica polivalente di Monfalcone (GO). Giovane ma già con le idee chiare, come dimostrano il bronzo ai Mondiali di Lillehammer e i podi in Coppa del Mondo. Ai Giochi di Pechino 2022 è stata l’atleta più giovane dell’intera spedizione azzurra. Gareggerà ai prossimi Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la guida Ylenia Sabidussi.

LEGGENDE:

Paolo De Chiesa, classe 1956, membro della celebre “Valanga Azzurra” dello sci alpino italiano negli anni ’70 e ’80, ha conquistato 12 podi in Coppa del Mondo nello slalom speciale. Esperto di sci, oggi è un commentatore sportivo per la RAI e continua a vivere la passione per lo sci da ogni prospettiva.

Barbara Fusar Poli, nata a Milano nel 1972, figura di spicco nel pattinaggio di figura su ghiaccio in coppia con Maurizio Margaglio. Dopo una serie di successi nazionali e internazionali, si è aggiudicata la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002. Ritiratasi dalle competizioni nel 2007, ha intrapreso la carriera di allenatrice e coreografa, aiutando a formare le nuove generazioni di pattinatori e contribuendo fattivamente alla crescita del pattinaggio su ghiaccio in Italia.

Kristian Ghedina, nato nel 1969, è una leggenda dello sci alpino italiano, con alle spalle 5 Olimpiadi, 13 vittorie in Coppa del Mondo e un talento indiscusso nella discesa libera. Dopo il ritiro, ha continuato a competere in gare automobilistiche e motonautica offshore, confermando la sua passione per la velocità. Cortinese doc, mantiene un legame speciale con la sua città natale e le montagne, che hanno segnato la sua carriera.

Maurizio Margaglio, milanese classe 1974, ex pattinatore di figura su ghiaccio. Celebre per aver vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Salt Lake City nel 2002 in coppia con Barbara Fusar Poli, dopo esser stati Campioni nazionali dal 1995 al 2002 ed aver conquistato l’oro ai Mondiali di Vancouver nel 2001. Successivamente al ritiro dalle competizioni è diventato allenatore olimpico della Nazionale Finlandese di pattinaggio e coordinatore Camp mondiali dell’International Skating Union.

Francesca Porcellato, classe 1970, soprannominata “La rossa volante” per la sua chioma e le innumerevoli vittorie. Paratleta, ha compiuto l’impresa di vincere 15 medaglie paralimpiche, partecipando a 13 edizioni dei Giochi Paralimpici in ben tre discipline diverse – atletica leggera, sci di fondo e ciclismo. Con una simile carriera ricca di successi, dopo il ritiro nel 2024, oggi si dedica alla promozione dello sport paralimpico, ispirando e supportando le nuove generazioni di atleti.

Cristian Zorzi, classe 1972, conosciuto come “Zorro”, è stato uno dei più brillanti fondisti italiani. Dopo aver esordito nello sci alpino, nell’hockey, nel salto con gli sci e nel biathlon, ha definitivamente optato per lo sci di fondo. Celebre per la sua medaglia d’oro nella staffetta 4×10 km alle Olimpiadi di Torino 2006, ha collezionato altre 2 medaglie olimpiche e 3 medaglie mondiali. Oggi promuove lo sci di fondo e partecipa a eventi sportivi e di beneficenza.

ALLIANZ AL FIANCO DEI GIOVANI PARATLETI

Inoltre, il grande progetto di Allianz “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti” abbraccia anche i campioni del futuro, come i giovanissimi paratleti della Squadra G, un team di promesse dello sci alpino paralimpico selezionato dalla FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici) grazie al dialogo con le società sportive di appartenenza e sostenuto da Allianz e dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, per dare loro accesso ad un percorso di crescita sportiva e personale. Il loro grande sogno, naturalmente, si chiama Giochi Paralimpici Invernali Alpi Francesi 2030. Nel progetto, anche questo team avrà al proprio fianco una delle leggende dello sport italiano, Paolo De Chiesa. Allianz è inoltre già partner della FISIP e dei suoi atleti della squadra A che parteciperanno ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Come già per “Sognando Parigi 2024: 7 atleti un solo traguardo”, questi 6 nuovi grandi atleti e paratleti sono stati scelti per creare un team virtuale di Allianz bilanciato e ben assortito tra diverse discipline sportive, per età, riconoscibilità e criteri di inclusione, oltre che per affinità con alcuni dei valori sportivi in cui Allianz si riconosce, come lo spirito positivo e la capacità di andare oltre gli ostacoli. Le loro storie personali, le loro gesta atletiche, il loro palmarès fanno di questi 6 atleti e paratleti – donne e uomini – degli straordinari testimonial con cui Allianz intende affermare la propria riconoscibilità in ambito sportivo.

Sara, Niccolò, Nikolaj, Giuseppe, Martina e Martina saranno sostenuti e affiancati da Allianz nella preparazione sportiva e personale del loro percorso di avvicinamento al massimo traguardo sportivo del prossimo anno e potranno contare sui grandi campioni che li affiancheranno in questo progetto, essendo modelli di ispirazione per tanti fan e tanti atleti di ogni età, background e abilità. Ogni atleta, infatti, è una figura unica, ma porta con sé l’eredità di grandi padri e madri dello sport, che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle rispettive discipline, tramandando non solo tecniche, ma anche valori profondi.

Ambassador Allianz e Leggende saranno così abbinati: la coppia Conti & Macii con Margaglio, Memola con Fusar Poli, Romele con Zorzi, Valcepina con Porcellato, Vozza conGhedina.

Il loro è un sogno condiviso, intergenerazionale. Li accomunano valori in cui Allianz stessa da sempre crede: la passione, la determinazione, l’impegno, la spinta a migliorarsi costantemente. Ogni sport ha una famiglia: nasce con i campioni del passato, rinasce con i campioni del presente e promette di guardare oltre, grazie a chi non sa ancora di avere un record scritto nel suo destino. Ogni generazione vive la propria epoca, ma è l’insieme delle epoche a costruire la storia dello Sport.

Allianz da anni sottolinea tutto questo con il suo main theme, che è sottostante al suo posizionamento globale e alle sue ultime campagne internazionali di comunicazione istituzionale: “Get ready for the best – Pronti al meglio” e seguirà infatti il lungo viaggio preparatorio dei suoi Ambassador verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, sottolineando il valore dello scambio tra generazioni di sportivi.

IL PROGETTO DOCUSERIE: INNOVAZIONE MULTIMEDIALE

Allianz, attraverso una campagna di comunicazione multimediale e un progetto televisivo ad-hoc, farà ancor di più per far conoscere al grande pubblico le personalità, le storie e le ambizioni dei suoi Ambassador nella loro “Road to Milano Cortina 2026” realizzando un vero e proprio piano editoriale e di comunicazione: interviste e registrazioni nei luoghi di allenamento che saranno raccontati in una docuserie dal titolo “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti”, che verrà trasmessa da Rai in modalità multipiattaforma su Rai 2, Rai Sport e RaiPlay, dedicata agli Ambassador e alla loro Road to Milano Cortina 2026. Parallelamente sarà promossa una campagna social legata al progetto.

Il progetto della docuserie tv “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti” intercetta le potenzialità multipiattaforma Rai, e prevede 5 episodi da circa 30’, una puntata speciale Best of da 60’ ed una puntata speciale dedicata alla Squadra G da circa 30’.

La serie, con la regia di Tommaso De Boni, si articola in cinque puntate in cui si intrecciano le storie dei 6 atleti e delle leggende, oltre che un’ulteriore puntata sulla Squadra G dei giovanissimi paratleti. Ciascun episodio racconterà in stile documentaristico cosa accade ai protagonisti, quali sono le persone chiave che ruotano intorno alla loro vita sportiva, cosa possono “assorbire” dalle leggende dello sport nel corso dei mesi precedenti ai Giochi, con l’intento di creare un ponte tra generazioni di sportivi.

Parallelamente, saranno prodotte anche 20 clip da 1’ che approfondiranno singolarmente i protagonisti, nelle diverse fasi di preparazione verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Al termine del percorso, il progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti” si concluderà con un documentario di 90’ raccogliendo i ritratti più belli e significativi dei singoli atleti. Un montaggio serrato e dinamico, dallo stile cinematografico, trasmetterà ritmo ed emozione, con un’alternanza di scene ad alto impatto visivo: gesti atletici che raccontano la forza e la determinazione, momenti di competizione intensa, ma anche immagini più intime che raccontano anche il lato umano degli atleti. Immagini di repertorio si intrecciano al presente, creando continuità e profondità. A dare coesione e potenza al racconto, un voice over intenso che amplifica il coinvolgimento emotivo degli spettatori.

Voce narrante di tutte le storie del piano editoriale sarà Paolo De Chiesa, grande sciatore che ha fatto la storia della Valanga Azzurra e oggi commentatore sportivo delle gare di sci.

Il progetto è stato realizzato con Dentsu Sports, la solution di Dentsu dedicata al marketing sportivo che integra creatività, media e CXM, quanto alla relazione con gli atleti e con il supporto di YAM 112003 per la realizzazione della docuserie, delle clip e del documentario conclusivo. La messa in onda multipiattaforma Rai verrà realizzata grazie alla partnership con Rai e Rai Pubblicità. I contenuti social sono stati ideati dall’agenzia Ogilvy e la pianificazione media sui canali social sarà realizzata con GroupM.