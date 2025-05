Berrettini rovinato, l’annuncio è devastante: “Problema più grave”

L’ultimo annuncio su Matteo Berrettini preoccupa moltissimo i tifosi del tennista romano: il problema è molto serio.

Dopo l’infortunio di Madrid, che lo ha costretto al ritiro nel match contro Jack Draper, c’era più di qualche dubbio sulla partecipazione di Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Alla fine il tennista romano è sceso regolarmente in campo al Foro Italico, riuscendo anche a superare il britannico Fearnley al primo turno.

Il suo cammino si è però interrotto al secondo turno contro il norvegese Casper Ruud. Berrettini ha perso il primo set e anche nel secondo si trovava in svantaggio 0-2: in quel momento ha dovuto dare forfait per il solito problema agli addominali obliqui che lo tormenta da molto tempo. Matteo è uscito in lacrime dal campo del Foro Italico: al suo team in tribuna ha detto di non meritare questo calvario.

Il 29enne, attualmente al 30esimo posto nel ranking ATP, sta facendo di tutto per provare a rientrare almeno in top 20 ma la sfortuna sembra voler continuare a perseguitarlo. Proprio in merito al suo ritiro dal torneo di Roma sono arrivate parole che gettano nello sconforto i tanti fan di Berrettini.

Berrettini rovinato: parole pesanti, cosa succede

Renzo Furlan, ex tennista azzurro e oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Tennis e si è soffermato anche sul forfait del tennista capitolino. Furlan sottolinea che Berrettini si sentiva molto bene e non vedeva l’ora di giocare gli Internazionali a Roma davanti alla sua gente. Sempre l’ex tennista mette in evidenza come il match del primo turno contro Fearnley aveva dato buone risposte.

“Poi non so cosa sia successo ma qualcosa si è rovinato”. Quando gli viene chiesto se ha influito il doppio giocato con suo fratello Furlan risponde senza esitazioni: “Una partita di un’ora e mezza non può influire più di tanto sul fisico”. L’ex allenatore di Jasmine Paolini afferma poi che Berrettini sembra avere un problema più serio “che si manifesta ogni tanto e che fa fatica a risolvere”.

Furlan ha poi concluso dicendo di essere molto dispiaciuto per questa situazione che continua a tormentare il tennista romano. L’infortunio mette a rischio la partecipazione di Berrettini al Roland Garros che prenderà il via tra pochi giorni: i fan sperano che ‘The Hammer’ possa recuperare al più presto, ma la preoccupazione è tanta.