Marquez, l’ultima ammissione è inquietante: senza parole

Marc Marquez sta monopolizzando il mondiale di MotoGP, e adesso arriva l’ammissione che lascia tutti quanti senza parole.

Marc Marquez sta correndo una stagione davvero straordinaria. L’otto volte campione del mondo, di cui sei in MotoGP, sta rincorrendo dal 2019 il nono titolo che gli permetterebbe di raggiungere Valentino Rossi e puntare così facendo al record di Giacomo Agostini (otto mondiali in classe regina).

Per farlo, però, deve cercare di fare meno errori possibili – ha già avuto due cadute nelle gare lunghe quest’anno – e continuare a vincere proprio come sta facendo.

Al momento, infatti, né Alex Marquez e né Francesco Bagnaia sembrano in grado di sovvertire l’ordine di classifica che il numero 93 della Ducati ufficiale ha stabilito in questo primo quarto stagionale. Fra le altre cose, sul suo conto è stato ammesso un dettaglio che davvero lascia tutti quanti a bocca aperta: di cosa si tratta.

Marc Marquez, l’ammissione è incredibile: di cosa si tratta

Marc Marquez sta facendo qualcosa di straordinario, tant’è vero che nel 2025 soltanto Johann Zarco, Francesco bagnaia e Alex Marquez sono riusciti a vincere una gara al suo posto fino ad ora. Qualcuno addirittura ha sospettato che lo spagnolo ex Honda ha usufruito di una moto diversa da quella dei suoi compagni di marca, ma le cose non stanno affatto così. A precisarlo ci ha pensato Fabio Di Giannantonio, secondo todocircuito.com, unico pilota non appartenente al team ufficiale che dispone di una Desmosedici GP25.

L’italiano, attualmente quinto in classifica, non ha cercato scuse in merito al suo rendimento e a ciò che deve puntare dal punto di vista sportivo. Il pilota del team VR46 non solo ha detto che punta ad essere fra i primi tre, ma anche che “le moto sono tutte uguali, lui sta facendo la differenza con il suo talento. Marc è appena diventato pilota ufficiale, quindi non credo che la moto possa aver subito una rivoluzione in due gare e che all’improvviso saremo tutti costretti a guidare come lui“.

Tanti elogi nei confronti di Marc Marquez e anche tanta ambizione da parte di Fabio Di Giannantonio, che vuole dare di più in vista delle prossime gare e desidera spingere per raggiungere le posizioni di vertice con costanza e determinazione. Essere in grado di stare dove si trova attualmente Marc Marquez è una missione abbastanza complicata, tuttavia quantomeno il pilota ex Gresini tenterà di avvicinarsi un po’ di più a quello che ad oggi è di gran lunga l’uomo da battere.