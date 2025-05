Schumacher, tifosi scossi dall’annuncio ufficiale

Schumacher è un cognome che fa sempre tanto parlare di sé, e questa volta grazie a un annuncio ufficiale davvero incredibile.

Schumacher è un cognome che fa sempre un certo effetto ad appassionati e tifosi. Associato principalmente al nome di Michael, sette volte campione del mondo di F1 di cui cinque con la Ferrari, è stato uno dei piloti più celebri, carismatici e iconici della storia del motorsport. Non solo, però, considerando che ancora oggi viene ricordato dentro e fuori dal circus.

Purtroppo, oltre 10 anni fa, ha subito un grave incidente sugli sci a Meribel, e da quel momento è uscito dalle scene e ha iniziato un lungo e difficile cammino di guarigione, accompagnato e protetto in tutto e per tutto dalla sua famiglia.

Da quel momento in poi, sul conto del fuoriclasse tedesco non abbiamo saputo più moltissimo: adesso, comunque, grazie a un annuncio ufficiale sarà possibile rivivere la sua leggenda.

Schumacher, c’è l’annuncio ufficiale: notizia fantastica

Non soltanto Schumacher, l’annuncio riguarda molti altri campioni del mondo della Formula 1 come Ayrton Senna o Nigel Mansell. Parliamo di una mostra con fini benefici chiamata Facce da Gran Premio e appartenente al fotoreporter Marco Isola. Tale mostra sarà allestita nell’atrio appena restaurato di Palazzo Vacchi in quel di Imola. In vista del GP sul circuito, verranno esposte molte immagini volte a immortalare non solo i momenti migliori sul tracciato imolese della F1, ma anche gli attimi più intensi, quelli che hanno segnato intere generazioni.

L’esposizione è visitabile proprio nel fine settimana di gara, il 17, il 18 e il 19 maggio 2025 dalle 9 alle 22. Le fotografie saranno acquistabili nella sede della mostra in via Appia, e parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza alle associazioni Matteo Bagnaresi e Aula Alessia Matteucci; stiamo parlando di realtà che si occupano di doposcuola gratuito per ragazzi in difficoltà e progetti di approfondimento per adulti e famiglie.

La mostra, realizzata grazie alla collaborazione della cooperativa Clai, non mostrerà soltanto Michael Schumacher, Ayrton Senna e Nigel Mansell, ma anche altri protagonisti come Alain Prost, Fernando Alonso e Gerhard Berger (e tanti altri grandi fuoriclasse e campioni di F1).