Sinner, assurdo a Roma: le immagini mostrano tutta la verità

Momento d’oro per Jannik Sinner a Roma e spuntano le immagini che mostrano tutta la verità: è pazzesco quanto accaduto al Foro Italico

In campo è tornato vincendo, arrivando fino ai quarti del Masters 1000 di Roma e non era scontato. Fuori sta facendo un’abbuffata di affetto da parte del pubblico italiano e non solo. Non poteva desiderare ritorno migliore Jannik Sinner, che si gode il tennis ritrovato e vive di nuovo sotto i riflettori.

Ieri ha avuto anche la possibilità di incontrare Papa Leone XIV, un incontro che ha emozionato il tennista altoatesino. Oggi, invece, Sinner è atteso dalla sfida contro il norvegese Ruud che agli ottavi ha avuto la meglio dello spagnolo Munar in due set ed è indicato come uno degli ostacoli principali per il numero 1 al mondo.

Il leader del ranking ha dimostrato contro Cerundolo di stare carburando e piano piano mostra quei miglioramenti, di gioco e di condizione, necessari per tornare al top dopo tre mesi di squalifica. Proprio il pre-match contro l’argentino ha regalato una scena che tutti i tifosi difficilmente dimenticheranno.

Sinner, lo spogliatoio diventa un campo di calcio: video virale

Martedì pomeriggio Roma è stata oggetto di una pioggia costante che ha ritardato il programma degli Internazionali ed ha rinviato di qualche ora l’inizio del match tra Sinner e Cerundolo.

Un imprevisto che è diventato però occasione per alcuni minuti di divertimento totale da parte di Sinner e del suo staff. Le telecamere all’interno dei corridoi del campo Centrale del Foro Italico, infatti, hanno mostrato le immagini di una sfida improvvisa a calcio con Sinner e il suo staff a giocare e divertirsi.

Oltre al tennista, erano presenti anche Simone Vagnozzi, il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulisses Badio. Con una pallina di spugna, i quattro hanno improvvisato una mini-partita di calcio, un tutti contro tutti molto naturale e molto divertente. Le immagini hanno immortalato i quattro che andavano alla ricerca della pallina, divertendosi molto. Un fuoriprogramma che ci ha messo poco a diventare virale, una scena molto apprezzata dai tifosi e che dimostra, una volta in più, la ‘normalità’ di Sinner.

Il modo migliore per stemperare la tensione dovuta al via ritardato di un match importante. Un match che ha dimostrato che Jannik non soltanto è tornato, ma lo ha fatto nel modo giusto. La speranza per il pubblico italiano è che possa continuare a giocare così anche contro Ruud, senza perdere mai il sorriso di un ragazzo che ha conquistato tutti con la sua ‘normalità’.