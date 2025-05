Tragedia per il club giallorosso: addio al campionissimo

Il club giallorosso ha salutato con grande commozione il suo grande campione: il ricordo è davvero struggente.

Il lutto che ha appena colpito il mondo dello sport ha lasciato senza parole i tanti che per molti anni avevano ammirato le gesta del grande campione. Oltre che con le sue immense qualità sportive era riuscito a entrare nel cuore di molti anche grazie alle eccellenti doti umane: per questo la notizia della sua scomparsa ha rattristato un’intera comunità.

Si è spento all’età di 70 anni Gianluca Alni, ex giocatore del Basket Ravenna che anche dopo aver appeso la canotta al chiodo aveva continuato a supportare il club, sia come tifoso che come sponsor. Lo ha ricordato proprio la società cestistica ravennate in un messaggio dove esprime tutto il proprio cordoglio per un addio così doloroso.

“Da parte di tutta la società – fa sapere il Basket Ravenna, che milita nel campionato di Serie B Old Wild West – un grande abbraccio a sua moglie Nadia, a suo figlio Matteo e a tutti i suoi cari“. Proprio il figlio Matteo ha commentato il post su Instagram del Basket Ravenna con un ringraziamento per un così bel ricordo dell’amato papà.

Dramma giallorosso: addio al grande campione, tante lacrime

Gianluca Alni è stato non solo un importante giocatore di basket ma anche uno stimato avvocato penalista. La Camera penale della Romagna ha voluto omaggiare l’apprezzato collega con un tributo che ha fatto commuovere molti. Nel ricordo, infatti, Alni viene descritto come un “avvocato preparato e affermato, con grandi meriti e onori professionali“.

“Con lui ricordiamo le tante battaglie insieme – si legge nella nota della Camera penale della Romagna – prima tra tutte quella tesa ad affermare i principi del diritto penale liberale e del giusto processo che, fino a quando ha potuto, ha continuato a diffondere, con l’osservatorio Miur, anche dentro gli istituti scolastici di grado superiore della Provincia“.

Un grande impegno, disinteressato e generoso, che Gianluca Alni non ha fatto mai mancare non solo dal punto di vista professionale, ma anche in termini associativi. “Ci sapeva contagiare con la sua gioia di stare assieme in allegria – le parole degli avvocati della Camera penale – Ed è proprio quel suo sorriso, espressione di un carattere aperto, disponibile, frutto di una bontà d’animo eccezionale, che vogliamo ricordare anche oggi“.