L’agente di Hincapié: “Può lasciare il Leverkusen. Real? Magari”. Retroscena Napoli

L’agente di Piero Hincapie, Manuel Ramón Sierra Camacho, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlare del futuro del suo assistito.

Ci parla della crescita avuta in questi anni?

“Ha avuto una crescita… folle. E’ stato il miglior difensore della Bundesliga da centrale ed è stato incredibile il suo adattamento come laterale. Ora è un difensore ibrido, per me e per i dati è il miglior centrale-sinistro/braccetto del mondo”.

Il suo recente rinnovo rende quasi impossibile comprarlo in estate?

“No, no. L’idea è che possa partire in estate, se ci fosse la possibilità di giocare in una delle squadre top 10 al mondo, o top 7. Ne abbiamo parlato molto con il Leverkusen e l’idea è questa”.

Xabi Alonso al Real Madrid. Che importanza ha avuto per Piero? Potrebbe seguirlo?

“Xabi Alonso è stato confermato al Real Madrid, gli ha dato molta fiducia nei propri mezzi e lo ha aiutato a crescere tanto. Mi piacerebbe molto che potesse continuare a lavorare con lui, perché vorrebbe anche dire giocare in una delle migliori squadre al mondo. Ma devo dire che l’impatto di Xabi Alonso nella carriera di Piero è stato determinante”.

Si è parlato anche di Fabregas per il Leverkusen, anche se ora sembra che possa restare al Como. Gli piacerebbe lavorare con Cesc?

“Non ho idea di chi sarà il nuovo allenatore. Se alla fine Piero dovesse rimanere dov’è, darà il massimo per il nuovo allenatore e per il suo club come ha sempre fatto”.

Quanto è stato vicino a Napoli ed Inter? E quali club italiani lo seguono oggi?

“Il Napoli è stato interessato più volte negli anni passati, si è sempre parlato anche dell’Inter, ma non c’è mai stato più di questi rumors. L’Inter ha un giocatore di livello mondiale come Bastoni in quel ruolo e non ha mai avuto bisogno di sostituirlo”.