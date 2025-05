Tragedia Tamberi, stravolto dal dolore: “Un maestro di vita”

Il profondo dolore per la terribile perdita ha distrutto Gianmarco Tamberi: il campione olimpionico ha fatto commuovere tutti.

La notizia ha gettato nello sconforto Gianmarco Tamberi, i suoi familiari, gli amici e tutti i fan del campione italiano. La storia pubblicata su Instagram dalla medaglia d’oro a Tokyo 2020 ha lasciato senza parole i suoi tantissimi follower: nessuno avrebbe mai potuto immaginare la sua scomparsa, arrivata in maniera così improvvisa da provocare un dolore lancinante.

Tamberi ha postato sul proprio profilo social la foto di suo zio Giorgio Bartolucci, venuto a mancare il 13 maggio all’età di 61 anni mentre faceva footing. L’imprenditore stava svolgendo la classica corsetta serale a Sirolo, in provincia di Ancona, quando è stato colto da un arresto cardiaco. Nonostante i soccorsi immediati per lo zio di Tamberi non c’è stato nulla da fare.

Giorgio Bartolucci era molto conosciuto in zona. Oltre a essere lo zio del famosissimo campione olimpionico il 61enne – che aveva compiuto gli anni lo scorso aprile – era titolare della Bartolucci Fixing System, un’azienda di Camerano (Ancona) specializzata nella produzione di tasselli e sistemi di fissaggio in plastica. “Sei stato un maestro di vita zio“, scrive Gianmarco Tamberi nella sua storia Instagram, distrutto dal dolore per la gravissima perdita.

Tragedia Tamberi: perdita terribile, se n’è andato all’improvviso

L’imprenditore marchigiano si trovava assieme a un amico a Sirolo quando a un certo punto, nei pressi di via Ancarano, ha accusato una fitta al petto. Bartolucci si è accasciato e ha poi perso i sensi: il compagno di footing ha immediatamente chiamato il 112 e poco dopo è giunta sul posto l’automedica del 118 con l’ambulanza della Croce Bianca di Numana.

Come riportato da ‘Cronache Maceratesi’ i sanitari hanno massaggiato e defibrillato lo zio di Tamberi per oltre mezz’ora ma ogni tentativo si è rivelato completamente inutile. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine. Il commissario di Fratelli d’Italia a Camerano, Lorenzo Rabini, ha voluto ricordare Giorgio Bartolucci con un post molto commovente.

Rabini ha ricordato come lo zio di Tamberi fosse un grande appassionato di basket, proprio come il suo celebre nipote. “Fin da ragazzo grande lavoratore e pieno di idee, mai fermo mentalmente e fisicamente, ma sempre intraprendente“, ha aggiunto l’esponente di FdI. Molti fan di Gimbo hanno inviato in queste ore messaggi di solidarietà e cordoglio al campione azzurro per la terribile perdita.