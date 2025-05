Valentino Rossi nei guai: tutta colpa di Jorge Martin

Valentino Rossi può veder saltare in aria i suoi piani per colpa di Jorge Martin: ecco quello che sta succedendo in MotoGP

La MotoGp e Valentino Rossi, ancora insieme. Legame indissolubile tra il Dottore e la classe regina, lì dove l’oggi 46enne ha scritto pagine di storie con i suoi trionfi.

Rossi ha scelto di restare nel mondo delle due ruote, anche se con un ruolo diverso dal passato. Ha scelto di far fare un salto di qualità alla sua Academy sbarcando con la VR46 in MotoGP: il suo team quest’anno sta ben figurando, anche se le ultime gare hanno riservato amare sorprese per Di Giannantonio e Morbidelli. I due piloti potrebbero restare anche il prossimo anno, ma non c’è la certezza soprattutto per l’italo-brasiliano: nonostante le parole di Saluccio, infatti, c’è la possibilità che Morbidelli lascia la VR46 a fine stagione per fare spazio a quello che è considerato a tutti gli effetti il nuovo Marc Marquez: Pedro Acosta.

Il giovane spagnolo a fine anno potrebbe lasciare la KTM e su di lui si sta concentrando il mercato dei piloti della MotoGP. Su di lui e su Jorge Martin intenzionato a lasciare l’Aprilia dopo appena un anno sfruttando una clausola presente nel contratto, pur non avendo mai effettivamente guidato la moto italiana in gara.

Valentino Rossi, intreccio Acosta-Martin: VR46 penalizzata

L’idea del campione del mondo di trasferirsi in Honda (sembra questa la sua decisione per il futuro), lascerebbe vacante il suo posto nel team ufficiale di Noale e l’indiziato numero uno per prendere il suo posto è proprio Pedro Acosta.

Si accenderebbe dunque un derby tutto italiano per il giovane talento spagnolo che avrebbe dunque la possibilità di scegliere il prossimo team in cui correre. Come ammesso direttamente da Uccio Saluccio nei giorni scorsi, lo stesso Valentino Rossi ha parlato con Pedro Acosta in occasione di una delle sue visite al paddock, anche se è stata smentita una vera e propria trattativa. Trattativa che potrebbe esserci tra lo spagnolo e l’Aprilia, con Martin in Honda e la VR46 a decidere cosa fare: continuare con i due attuali piloti (del resto Morbidelli ha un contratto fino al 2026) o andare a caccia di un nuovo giovane da lanciare nella classe regina.

Intanto il piano Acosta per il team di Valentino Rossi si complica: bisognerà attendere le prossime settimane per capire se sarà un ostacolo superabile o meno.