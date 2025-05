180 minuti da paura: dal Cagliari all’Empoli, i calendari a confronto nella lotta salvezza

Con due giornate al termine del campionato, la situazione per la salvezza è incerta per diverse squadre, a seguito dei risultati dell’ultimo turno che hanno visto le vittorie di Venezia ed Empoli. Il Monza è già retrocesso in Serie B, lasciando due posti disponibili per la discesa di altre due squadre.

Attualmente, il Cagliari ha 33 punti e giocherà la prossima partita in casa contro il Venezia. L’Hellas Verona ha anch’esso 33 punti e affronterà il Como al Bentegodi. Il Parma segue con 32 punti e incontrerà il Napoli. Il Venezia ha 29 punti, mentre Lecce ed Empoli si trovano a 28 punti, con le partite contro Torino e Monza rispettivamente.

Di seguito, i calendari delle prossime due giornate per le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Cagliari (33 punti)

37esima giornata: Cagliari-Venezia

38esima giornata: Napoli-Cagliari

Hellas Verona (33 punti)

37esima giornata: Hellas Verona-Como

38esima giornata: Empoli-Hellas Verona

Parma (32 punti)

37esima giornata: Parma-Napoli

38esima giornata: Atalanta-Parma

Venezia (29 punti)

37esima giornata: Cagliari-Venezia

38esima giornata: Venezia-Juventus

Lecce (28 punti)

37esima giornata: Lecce-Torino

38esima giornata: Lazio-Lecce

Empoli (28 punti)

37esima giornata: Monza-Empoli

38esima giornata: Empoli-Hellas Verona

Monza (18 punti, già retrocessa)

37esima giornata: Monza-Empoli

38esima giornata: Milan-Monza