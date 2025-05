Annuncio Verstappen, F1 senza parole: c’entra anche la Ferrari

Max Verstappen rilascia sempre delle dichiarazioni che colpiscono, ma questa volta ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

Max Verstappen è un campione straordinario, capace di conquistare quattro titoli mondiali in F1 uno dietro l’altro e sbaragliare la concorrenza pure anche quando non ha avuto fra le mani una monoposto completamente all’altezza delle aspettative.

Così è stato nel 2024, stagione che gli ha permesso di vincere il mondiale piloti con la terza vettura in pista (Red Bull è arrivata terza nel campionato costruttori), e anche quest’anno le cose non sembrano andare tanto meglio.

La McLaren è chiaramente e nettamente la vettura da battere, almeno fino a questo momento, quindi sarà molto difficile per il campione olandese mettere da parte un altro alloro iridato. Comunque, al di là di quello che succederà in Formula Uno, Verstappen ha sorpreso tutti con un annuncio davvero incredibile.

F1, l’annuncio di Verstappen sorprende: i dettagli

Max Verstappen, di recente, ha guidato con una Ferrari 296 in un test al Nurburgring con lo pseudonimo di Franz Hermann, manifestando anche la volontà di correre un giorno nella 24 Ore del Nurburgring. Non è scontato che questo accada, anche perché avrebbe bisogno del permesso Nordschleife, licenza speciale fondamentale per partecipare agli eventi ufficiali della NLS e alla corsa iconica in programma dal 19 al 22 giugno.

Peraltro, potrebbe farlo senza alcuna rinuncia, perché quest’anno le date non prevedono alcuna concomitanza con la F1, tuttavia Verstappen non sa quando effettivamente prenderà parte all’evento. Come riportato da Formulapassion, il pilota Red Bull ha precisato di essere sceso in pista per puro divertimento e per conoscere la pista e la squadra, squadra che sogna di fare la 24 Ore. Proprio per questo, insieme hanno deciso di prendere confidenza con la pista. E poi ha espresso il suo grande desiderio: Mi piacerebbe correre la 24 Ore in futuro (…) So cosa è necessario, ma non posso dire quando sarà possibile. Stiamo discutendo con l’organizzazione su come fare”.

Insomma, non è una questione di volontà ma di organizzazione. Di sicuro è fra gli obiettivi di Max Verstappen, che dopo aver conquistato quattro titoli mondiali in Formula 1 punta a un’altra manifestazione di assoluto spicco nel panorama automobilistico mondiale. L’olandese della Red Bull non ha mai nascosto un particolare interesse per l’Endurance, e neanche la possibilità che dopo il suo ritiro dalla massima serie automobilistica possa partecipare a questo genere di gare, magari anche al mondiale WEC.