ESCLUSIVA SI Pedullà: “Luis Henrique-Inter, pacchetto da 25 milioni”

Importante aggiornamento di mercato fornito dall’esperto Alfredo Pedullà che fornisce ulteriori dettagli sull’affare tra Inter e Olympique Marsiglia per Luis Henrique, con il brasiliano che sarà il secondo colpo nerazzurro dopo Sucic.

Luis Henrique-Inter: i dettagli

“Luis Henrique vuole l’Inter e confida di essere accontentato nei prossimi giorni, al netto delle indiscrezioni su inserimenti di altri club. L’Inter ha acceso la freccia da tempo sull’esterno 23enne in uscita da Marsiglia, ha accumulato un vantaggio importante, tenendo conto che l’OM deve cedere un pezzo importante dell’organico entro il 30 giugno per motivi di bilancio. Non arriveremo a quella data, si chiuderà prima, ci sarà lo “sconto” che chiedeva l’Inter, ma non di 10 milioni. I nerazzurri avevano offerto 20 milioni, con un rilancio di 5 milioni e un pacchetto di circa 25 – bonus in più o in meno – si potrà arrivare alla definizione dell’affare. E così si potrà aggiungere un organico un altro specialista di fascia, la famosa alternativa a Dumfries che l’Inter ha individuato per irrobustire quella zona del campo”.