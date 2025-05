Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasperini cambia, torna Leali nel Grifone

Il Genoa, con la salvezza matematica già acquisita, ospiterà questa sera allo stadio Ferraris l’Atalanta, reduce dalla qualificazione in Champions League ottenuta nell’ultimo turno contro la Roma. La formazione guidata da Patrick Vieira scenderà in campo con l’obiettivo di congedarsi dal proprio pubblico con una prestazione positiva, a coronamento di una stagione che ha visto il club ligure raggiungere la permanenza in Serie A con diverse giornate d’anticipo.

L’Atalanta, forte della certezza del piazzamento europeo, ha optato per alcune variazioni nell’undici titolare. Per quanto concerne le formazioni ufficiali, il Genoa schiera Leali tra i pali e Thorsby a centrocampo, in un modulo 4-2-3-1 asimmetrico. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha invece proposto un assetto inedito per l’Atalanta, con de Roon schierato in difesa a causa dell’emergenza nel reparto arretrato, Sulemana e Brescianini in mediana (con Ederson inizialmente in panchina), Palestra e Ruggeri sugli esterni, e il tandem Maldini-Samardzic a supporto di Retegui in attacco. In panchina per i nerazzurri figurano anche De Ketelaere e Pasalic.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Norton-Cuffy; Badelj, Frendrup; Masini, Vitinha, Thorsby; Pinamonti

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kossounou, Hien, de Roon; Palestra, Sulemana, Brescianini, Ruggeri; Maldini, Samardzic; Retegui.