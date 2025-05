Genoa, Vieira convoca un 2010: può battere il record di Camarda

Nella lista dei convocati del Genoa in vista del match di questa sera contro l’Atalanta c’è anche Roberto Scaglione, trequartista di 15 anni del vivaio rossoblù. Negli ultimi giorni si allenato con la prima squadra e Patrick Vieira l’ha premiato chiamandolo per la prima volta in Serie A. Da vedere se questa sera, vista la salvezza del Grifone, nell’ultimo match casalingo al Ferraris, il tecnico francese non possa concedergli qualche minuto. Con un record da battere: quello precedente di Francesco Camarda (15 anni, 8 mesi e 15 giorni). Una notte nella notte: da Pellegri a Scaglione: 15 anni, 4 mesi e 13 giorni!