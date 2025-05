Giorgio Vanni ospite a ‘Di Tutto un Pod’: “Mi sono innamorato del gioco di Rivera. Inno del Monza? Esperienza bellissima”

Nuovo appuntamento con ‘Di Tutto un Pod’. Ospite nel salotto di Lea Orifici, ci sarà il cantautore italiano Giorgio Vanni. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni…

“Ultimamente quando mi dicono che squadra tifi? Rispondo tifavo il Milan. Il mio cuore lì, io sono così tanto milanista che mio padre è interista. Mi piace tantissimo guardare il calcio. Milan? Non sono deluso, sono deluso dal calcio di oggi. Mi innamorai del gioco di Gianni Rivera, mio padre ha accettato il mio tifo per il Milan. L’ultima squadra che ho tifato e seguito è quella con Sacchi: Baresi, Gullit, Maldini, van Basten. Sono passati tanti anni”.

Monza? Max (Longhi, ndr.) essendo tifoso del Milan e abitando a Monza, conoscendo alcuni dirigenti e persone ci lavorano, venne fuori questa idea di trasformare ‘What’s my destiny Dragon Ball‘ in ‘Monza is my destiny’ per il Settore Giovanile. Fu bellissimo, molti la cantavano allo stadio. Fu una esperienza bellissima”.