Hamilton stravolge la Ferrari: ha un’idea chiara

Lewis Hamilton ha deciso di ribaltare completamente la Ferrari: il campione britannico è stato molto chiaro.

Lewis Hamilton sapeva che sarebbe servito del tempo prima di instaurare un buon feeling con la SF-25 e cominciare a competere per la vittoria. Tuttavia il campione britannico non si aspettava di conquistare così pochi punti in questa prima parte del Mondiale 2025 di Formula 1. Fatta eccezione per il successo nella Gara Sprint in Cina e per la terza posizione nella Sprint Race di Miami l’ex Mercedes non è mai riuscito a centrare nemmeno un podio nei sei Gran Premi fin qui disputati con la Rossa di Maranello.

Finora i punti ottenuti dal 7 volte iridato sono solo 41, ben 58 in meno del campione del mondo in carica Max Verstappen, 74 in meno di Lando Norris e addirittura 90 in meno rispetto al leader della classifica piloti, Oscar Piastri. Il Gran Premio di Miami è stato forse il punto più basso di questa sua nuova esperienza con il Cavallino rampante.

Oltre ai risultati poco soddisfacenti il pilota britannico ha mostrato anche un certo nervosismo, sfociato in sfuriate nei team radio che sono diventate rapidamente virali. Dopo le tante incomprensioni in Florida c’è stato tutto il tempo per chiarirsi: ora Hamilton e la Ferrari sono pronti a ripartire insieme, cercando di dare una svolta a questa stagione finora davvero negativa.

Hamilton stravolge la Ferrari: tutto ribaltato

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna sul circuito di Imola è l’occasione ideale per rialzare la testa e dimostrare a tutti che la Ferrari è ancora viva. “Dobbiamo continuare a spingere con l’aspettativa e l’obiettivo di vincere – le parole di Hamilton in conferenza stampa –Questo è l’obiettivo di ogni fine settimana: quando sono seduto qui con gli ingegneri, mi chiedo come faremo a vincere in questo weekend”.

Ai microfoni il 7 volte campione del mondo ha fatto capire chiaramente la sua intenzione di cambiare rotta rispetto all’approccio avuto finora. Anche se può sembrare fin troppo fiducioso, Hamilton ha ribadito la necessità di affrontare ogni gara con positività e aggressività.

“Non arriverò a questo fine settimana pensando che saremo settimi e ottavi, anche se siamo in quella zona – ha aggiunto l’ex pilota della Mercedes, mostrandosi molto determinato – Cambierò questa mentalità”. Parole che ovviamente caricano i tifosi della Ferrari, che almeno a Imola sperano in una grande prova del team guidato al muretto da Frederic Vasseur.