Juve, futuro con Giuntoli e Tudor? L’annuncio di Scanavino

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, recentemente ai microfoni di Sky Sport con alcuni temi caldi legati al mondo bianconero: in primis l’addio di Francesco Calvo. «In realtà con Francesco è da qualche tempo che stiamo discutendo a proposito del suo futuro. Lui ha espresso la volontà di intraprendere nuove sfide professionali e ci siamo dati appuntamento alla fine del campionato per definire i prossimi passi, anche per permettere a lui di terminare gli impegni sia commerciali importanti che abbiamo sul tavolo quest’anno, sia quelli istituzionali», ha dichiarato il dirigente juventino.

Sul ruolo di Giorgio Chiellini: «Lui è da un anno solo con noi e sta lavorando molto bene. E’ una persona che negli impegni che ha avuto a livello istituzionale sta facendo veramente bene. Sicuramente può crescere in quell’area lì e in prospettiva vedremo, diamo tempo al tempo».

L’arrivo di Igor Tudor e il futuro sulla panchina della Juventus: «Impatto molto positivo, sta lavorando bene in un momento critico e in una situazione contingente di rosa ristretta. Con lui siamo stati chiari fin dall’inizio: faremo sicuramente insieme il Mondiale per Club e poi decideremo. Al momento siamo molto felici».

Un focus anche sul mercato: «Giuntoli sta lavorando già da tempo per fare degli inserimenti mirati per migliorare la squadra e stiamo progettando insieme le opzioni per il futuro».

La formazione piemontese da tempo sta progettando il futuro con diversi calciatori che difficilmente verranno riconfermati in vista della prossima stagione e con gli ultimi 180 minuti con Udinese e Monza che sanciranno il verdetto ufficiale di una Juventus che ha l’obbligo di qualificarsi alla prossima Champions League. Una poltrona per quattro con la squadra di Igor Tudor, la Lazio, la Roma e il Bologna, tutte in due punti con Inter, Napoli e Atalanta da tempo qualificate alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.