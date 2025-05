Retegui supera Inzaghi, Gasperini: “Ora paghi la cena”

Gian Piero Gasperini, tecnico della squadra di calcio Atalanta, ha rilasciato dichiarazioni all’emittente Dazn al termine dell’incontro disputato sul campo del Genoa, conclusosi con un risultato di 3-2 per la Dea.

Queste le sue parole: “Il gol del 3-2 contestato? Non entro nel merito perché ci sono delle immagini, ognuno può giudicare. Per fortuna non c’erano esigenze particolari di classifica, non si è accorto nemmeno Thorsby del passaggio”.

Poi su Retegui che ha superato Filippo Inzaghi come miglior marcatore in una singola stagione con l’Atalanta (25 a 24): “Ha fatto un campionato straordinario, per la qualità di gol fatti: avrei preferito non avesse fatto gol in questa situazione ma in altre. I suoi gol sono stati molto pesanti per la stagione che abbiamo fatto. Ora deve pagare una bella cena, a me e ai suoi compagni”.