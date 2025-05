Si prendono il ct: dall’Italia alla Serie A

Lascia il ruolo di Commissario Tecnico dell’Italia per tornare ad allenare in Serie A: l’indiscrezione è davvero clamorosa.

Il ruolo del Commissario Tecnico della Nazionale italiana, in qualsiasi sport, è sempre uno dei più ambiti dagli allenatori. Arrivare a guidare la Nazionale del proprio Paese è il massimo riconoscimento per un tecnico, oltre che un grande onore. Tuttavia diventare CT significa anche dover reggere un peso tutt’altro che banale: il Commissario Tecnico è infatti una delle figure che finiscono più spesso nel mirino delle critiche.

Non è raro che dopo un periodo alla guida di una Nazionale un coach decida infatti di tornare ad allenare una squadra di club. E’ proprio ciò che potrebbe accadere a un tecnico che in questo momento è al timone degli azzurri ma che sta ricevendo in queste ore il corteggiamento da parte di una squadra che ha terminato la sua stagione al nono posto in classifica, non riuscendo quindi a centrare l’obiettivo playoff.

Stiamo parlando di Gianmarco Pozzecco, ex cestista italiano e attuale CT della Nazionale maschile di basket. Dopo le esperienze in panchina con Orlandina, Varese, Bologna, Sassari e Asvel Lyon-Villeurbanne, senza dimenticare la parentesi come nell’Olimpia Milano come assistente allenatore di Ettore Messina, è arrivata la chiamata dell’Italia che lo ha fortemente voluto come nuovo Commissario Tecnico.

Il CT torna in Serie A: il club ha deciso, lo vuole subito

Nel 2022 l’Italia guidata da Pozzecco ha raggiunto i quarti di finale dell’Europeo, cedendo alla Francia solo dopo un tempo supplementare. Gli azzurri non sono poi riusciti a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024: fatale il ko contro la Lituania nella semifinale del torneo di qualificazione. Un ko che ha fatto finire Pozzecco nel mirino delle critiche: il coach di Gorizia è ora tentato dalla proposta che è pronto a fargli il Bertram Derthona.

Il club di Tortona non andrà avanti con Walter De Raffaele, nonostante il coach sia legato da un contratto con i piemontesi fino al 2027. Uno dei candidati alla sostituzione è proprio Gianmarco Pozzecco, anche se il Bertram Derthona tiene in considerazione anche altre piste: Paolo Galbiati, head coach dell’Aquila Trento, è uno dei nomi che piacciono di più alla dirigenza del team, ma occhio anche a Mario Fioretti, storico assistente dell’Olimpia Milano.

Pozzecco rimane per ora solo una piacevole suggestione: il Bertram Derthona e l’entourage del CT della Nazionale azzurra entreranno in contatto nei prossimi giorni.