Il Real Madrid C. F. e l’AFC Bournemouth hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Dean Huijsen, che sarà legato al nostro club per le prossime cinque stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2030. A 20 anni, Dean Huijsen è già un nazionale spagnolo e ha giocato in Serie A con Juventus e Roma e in Premier League con il Bournemouth. Dean Huijsen è stato nominato Giovane Giocatore dell’Anno della Premier League 2024-2025.