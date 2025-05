Alcaraz, annuncio esplosivo: coinvolto anche Sinner

L’ultimo annuncio su Carlos Alcaraz è davvero roboante: la rivalità con Sinner finisce nuovamente sotto i riflettori.

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è senza dubbio uno dei momenti più attesi dagli appassionati di tennis negli ultimi mesi. In tanti speravano proprio in questo epilogo agli Internazionali BNL d’Italia 2025, ovvero la sfida tra il numero 1 al mondo e l’unico che oggi è in grado di batterlo, quantomeno sulla terra rossa.

L’auspicio dei fan di Sinner e Alcaraz è che si tratti solo della prima di altre grandi sfide in questa stagione. Tra pochi giorni prenderà il via anche il Roland Garros, un torneo che ha visto lo scorso anno il tennista spagnolo trionfare per la prima volta mentre Jannik è a caccia del suo primo successo a Parigi.

Poi sarà la volta di Wimbledon: Alcaraz ha già alzato l’insalatiera al cielo per ben due volte, nel 2023 e nel 2024, mentre Sinner è ancora a secco. Tuttavia è bene ricordare che lo scorso anno in tutti e due gli Slam il rendimento del campione altoatesino è stato condizionato da problemi fisici.

Annuncio Alcaraz: che bomba, c’entra anche Sinner

Entrambi sono considerati i grandi favoriti sia al Roland Garros che a Wimbledon. Eppure secondo André Agassi il 22enne di Murcia parte avvantaggiato nei confronti del suo grande rivale. In un’intervista rilasciata a ‘Tennis Channel’ l’ex numero 1 della classifica ATP ha detto chiaramente che Alcaraz ha un piccolo vantaggio su Sinner sulle superfici più scivolose.

“Lo spagnolo riesce a muoversi incredibilmente bene anche sulla terra e sull’erba non perdendo velocità, a differenza di quasi tutti gli altri giocatori“, le parole dell’ex tennista statunitense, che poi ha aggiunto: “L’aspetto che più mi sorprende di lui è che ha ancora ampi margini di miglioramento“.

E per quanto riguarda Sinner? Agassi non ha dubbi: Jannik riesce a essere dominante sul cemento “perché ha una capacità pazzesca di generare potenza da fondo campo e riesce ad imprimere un ritmo insostenibile per i suoi avversari“. Tuttavia le cose cambiano al Roland Garros e a Wimbledon: in questi tornei, infatti, “il suo gioco è leggermente meno efficace ed è un po’ meno rapido negli spostamenti“. Sinner ha cercato di sfruttare l’assenza forzata dai campi per migliorare ulteriormente diversi aspetti del suo gioco: già nelle prossime settimane si capirà se il leggero divario messo in evidenza da Agassi su erba e terra è stato colmato.