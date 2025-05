“Fuori i mercanti dal tempio”: protesta contro la società dei tifosi a Casa Milan, le immagini

“Il Milan siamo noi! Fuori i mercanti dal tempio”. E poi: “Maldini=identità. #Elliotout”. Questi i due striscioni che un gruppo di tifosi del Milan ha affisso sotto Casa Milan.

Tanti i motivi per i quali si respira da tempo malcontento attorno alla squadra di Sergio Conceicao. La stagione ha portato la vittoria della Supercoppa Italiana, ma per il resto è stata a dir poco deludente: attualmente il Diavolo è all’ottavo posto in Serie A, dopo essere stato eliminato ai playoff per accedere agli ottavi di Champions League ed aver perso la Coppa Italia all’ultimo atto contro il Bologna.

Ciliegina sulla torta poi, anche il progetto del Milan Futuro è naufragato come peggio non poteva, con la retrocessione della squadra in Serie D ufficializzata ieri sera dopo la sconfitta contro la SPAL ai playout (0-2 per i ferrarresi dopo l’1-0 del Milan dell’andata).

Continua dunque a montare la protesta in casa rossonera nei confronti dell’attuale proprietà. E’ stata allertata la polizia. Ecco le immagini raccolte da Francesco Letizia per Sportitalia: