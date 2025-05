Inter, Marotta si gode la lotta: “Da anni non si viveva un rush finale così”

Ai microfoni di Sky Sport, nel corso del post-partita dell’incontro valevole per la penultima giornata del campionato, è intervenuto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’andamento della giornata di campionato e, in particolare, sul serrato confronto a distanza con la formazione del Napoli per la conquista del titolo:

“Erano da diversi anni che non si viveva un rush finale di questa natura” – le sue parole – “questo mostra il bello del calcio e la sua imprevedibilità. Abbiamo un avversario difficile da superare, poi attenderemo ciò che succede a Parma. Ce la giochiamo come abbiamo sempre fatto, ci siamo abituati a convivere con questo tipo di pressioni e aspettative. Per noi è tutta energia positiva, si vede quanto sono cresciuti sia la squadra che l’allenatore”.

Sul fatto di avere una partita del genere a due settimane dalla finale di Champions, afferma: “Non dev’essere un impegno stressante, perché questo gruppo sa dare la giusta dimensione a ogni partita. All’inizio del ciclo ogni gara è stressante, ora i giocatori sono talmente maturati che sanno gestire anche queste gare. Questo è propedeutico, sarà un allenamento alle pressioni della finale che affronteremo tra quindici giorni”.