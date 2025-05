Lucchese salva, lettera aperta del dg Veli a SI: “Promessa mantenuta, anche se siamo stati abbandonati a noi stessi”

Il direttore generale della Lucchese, Riccardo Veli, ha affidato a Sportitalia una lettera aperta, il giorno dopo la vittoria nei playout della squadra, che ha sancito la salvezza dopo un anno a dir poco turbolento. La pubblichiamo di seguito:

“Grazie…. questo è ciò che prima di ogni altra cosa, mi sento di dire ad una squadra, composta per la gran parte da ragazzi straordinari. Grazie per aver lottato per un obiettivo che in pochissimi eravamo certi di raggiungere quando la notte era più buia. La sola promessa, che sia almeno in parte dipesa da me, fatta nel corso di quella prima conferenza del 22 gennaio… l’ho mantenuta.

Oggi è una vittoria di tutti, nessuno escluso.

In primis di un gruppo fatto di ragazzi splendidi, veri, educati e dediti al lavoro, a partire da quelli che che già prima del mio arrivo davano tutto per questa maglia, come il Capitano, Giorgio Tumbarello, Nana Welbeck, Edo Saporiti, Catanese…solo per citarne alcuni, fino ad arrivare a quelli che insieme a me, da gennaio, hanno lottato per ottenere la salvezza.….da Melgrati a Rizzo, da Galli, a Benedetti, Ballarini e Badje…a tutti loro e a tutti i compagni che possono guardarmi negli occhi ricevendo rispetto, va il mio più profondo grazie, di cuore.

Oggi è la vittoria anche di chi ha lavorato con la squadra e per la squadra, Uomini, prima che professionisti, esemplari: il team manager Paolo Mele, il Responsabile dell’ Area Tecnica Umberto Bruno, dimenticato ed unico artefice di un mercato invernale che ha dato i frutti sperati, Emiliano Testini, Giorgio Santarelli e Patrizio Ianni, il Responsabile Marketing Gabriele Minchella, i magazzinieri, lo SLO Moreno Michelotti.

Persone splendide, che meritano questa vittoria più di chiunque. Ed è, naturalmente, la vittoria anche di tutti gli altri…perché in un momento di tale gioia, un pezzetto di felicità va concesso a tutti. E’, dunque, anche la vittoria di chi non ci credeva. E’, soprattutto, una vittoria di cui possono bearsi persino i tanti bugiardi, meschini, falsi, opportunisti che in questi mesi hanno speso il proprio tempo a creare dissenso, a dividere invece che ad unire, sui giornali, in città, con la squadra.

E’ una vittoria di cui possono fregiarsi persino i buffoni e le proprietà fantasma, che ci hanno abbandonato a noi stessi senza perdere mai un secondo di sonno.

E’ una vittoria per gli sciacalli, i profittatori, i pavidi, per tutti quelli che mi avrebbero voluto fuori da questo Club per propri interessi personali, per proprie insicurezze, per propria incapacità. Una vittoria che potranno tenersi stretta anche i falliti e i frustrati, che hanno creduto di rubare un po’ di scena offendendo chi lavora; e’ addirittura la vittoria di chi ha dimostrato di essere un giocatore ormai al tramonto e peggio, un uomo senza onore.

Ed è anche la vittoria di chi, dal basso del proprio nulla, ha provato a risollevarsi dalla mediocrità, a farsi alto, salendo sulle spalle altrui, dimenticando troppo in fretta chi gli aveva teso una mano, vantando meriti non suoi e calpestando lealtà e dignità.

Oggi c’è posto per tutti sul carro.

E’, infine, la vittoria di una città che merita tanto di più, per i cui colori ho dato tutto sin dal primo giorno, ricevendo in cambio, a volte, derisione e diffidenza, da chi nel dubbio, con troppa superficialità, ha scelto non di cercare la verità, ma solo la versione più facile di una storia mai raccontata davvero. Questa vittoria è anche vostra; e’ di tutti noi.

Godetevela…godiamocela !! e per una volta, mai l’ultima, urliamo insieme FORZA LUCCHESE!

Avv. Riccardo Veli”.