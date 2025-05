Milan, Moncada: “Stagione fallimentare, fiducia a Conceicao. Milan Futuro? Giocheremo in D”. Smentita su Converton ds

Il dirigente del Milan, Geoffrey Moncada, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso del prepartita della sfida alla Roma: “Se sono d’accordo con Furlani sul fatto che sia una stagione fallimentare. Siamo molto delusi dalla stagione, ma lascia anche qualcosa per il prossimo anno. Abbiamo ancora più fame. Abbiamo avuto tanti alti e bassi, siamo delusi e mi dispiace per i tifosi”.

Sul futuro di Conceicao: “Ho veramente fiducia in Sergio è arrivato a gennaio e ha fatto di tutto per noi. Vedremo a fine stagione, ma ho fiducia in lui”.

Sulla retrocessione del Milan Futuro: “Lo abbiamo creato per creare giocatori, quest’anno 7 giocatori del Milan Futuro hanno giocato in Serie A. E’ importante creare il talento, abbiamo visto che anche il Barça B è andato in D e comunque crea giocatori. Non conta giocare in C o in D”. Sul nome di Lee Converton come direttore sportivo: “Non lo conosco, non ho sentito questo rumor, non posso dire nulla su di lui”.