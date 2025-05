Napoli, Conte: “Siamo vicini, sarebbe il mio Scudetto più difficile. Rosso? Mi ha infastidito”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha commentato ai microfoni di DAZN la sfida pareggiata dai suoi a Parma, che ha permesso ugualmente agli azzurri di rimanere in vetta a +1 sull’Inter a 90 minuti dalla fine del campionato: “Siamo vicini allo Scudetto, ma ancora l’ultimo passo lo dobbiamo fare, dovremo farlo in casa nostra con il supporto dei nostri tifosi. E’ un campionato veramente molto difficile, quello che volevamo fare è dare fastidio fino alla fine, siamo stati lì tanto in testa, nonostante una annata piena di grandi difficoltà, ma non ci siamo mai lamentati e siamo andati avanti, siamo lì ad un passo per fare qualcosa di inimmaginabile e storico. Vincere a Napoli è diverso”.

Poi ha aggiunto: “Il problema è che con noi tutto passa in secondo piano e sembra tutto normale, oggi mancavano Lobotka ed altri, meno male siamo ancora lì e stiamo vincendo anche se ci mancano pezzi. In panchina non è che avessimo chissà quanti giocatore, merito ai ragazzi che ci mettono anima e cuore oltre alle gambe, mi auguro di festeggiare uno Scudetto che sarebbe qualcosa di bello”.

Sul fatto che possa essere il suo Scudetto più difficile: “Assolutamente, nella seconda parte siamo andati sottraendo giocatori alla rosa, cambiando modulo e cercando soluzioni. L’anno di fermo in cui non ho allenato mi ha permesso di trovare tante soluzioni, con la possibilità di lavorare 7 giorni, non sarebbe accaduto se avessimo giocato ogni 3 giorni, ma era una rosa già molto ristretta ed ora ridotta all’osso. Abbiamo l’osso in bocca e non lo vogliamo mollare. Cosa significherebbe? Ci ho messo tutto, mi ripagherebbe di tutto. So anche di essere molto stanco. Il rosso? Mi ha dato fastidio, così come tutte le interruzioni”.