Tamberi, l’annuncio scuote l’atletica: zero dubbi

L’ultimo annuncio su Gianmarco Tamberi ha spiazzato tutti gli appassionati di atletica: ora non ci sono più dubbi.

Non sono certamente giorni facili per Gianmarco Tamberi. L’altista italiano, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha infatti dovuto dire addio a suo zio, Giorgio Bartolucci, stroncato da un infarto all’età di 61 anni mentre faceva jogging. Tamberi aveva un legame profondo con il suo familiare: la sua scomparsa è un dolore enorme per Gimbo.

In questi giorni tantissimi tifosi hanno fatto arrivare a Tamberi messaggi di solidarietà e vicinanza. Un affetto importante che servirà senz’altro a Tamberi per superare questo bruttissimo momento e tornare a gareggiare sempre con lo zio nel cuore. Sicuramente il 32enne marchigiano avrà apprezzato anche le parole del presidente della FIDAL, Stefano Mei, che in un recente intervento ha voluto sottolineare l’importanza per tutto lo sport italiano di poter ancora godere di un grande campione come Gimbo.

“Su Jacobs e Tamberi si parla al passato, ma sono ancora lì”, le parole di Stefano Mei, riportate anche dal Corriere dello Sport. Il presidente della FIDAL è intervenuto nel corso della presentazione della seconda edizione del progetto ‘Sport e innovazione Made in Italy’, avvenuta alla Farnesina.

Tamberi: ora è ufficiale, parole chiarissime

Mei ha colto proprio questa occasione per elogiare i due grandissimi atleti azzurri, ricordando a tutti che nonostante l’età hanno tutte le carte in regola per regalare ancora emozioni immense come quelle vissute negli anni scorsi, in particolare alle Olimpiadi di Tokyo. Al tempo stesso, però, il presidente della FIDAL è convinto che proprio attraverso i successi di Jacobs e Tamberi si può innescare un circolo virtuoso che porta sempre più giovani ad avvicinarsi all’atletica.

“Il ricambio generazionale è continuo perché arrivano i risultati di vertice – le parole di Mei durante l’evento alla Farnesina – È un circolo vizioso in senso positivo, abbiamo bisogno che i giovani vadano nei campi di atletica, di tennis, in piscina, solo così li togliamo dal divano”. Ecco perché Gianmarco Tamberi può ricoprire un ruolo chiave nei prossimi anni: anche tramite il suo impegno e i suoi risultati in pista è possibile garantire un futuro allo sport italiano.

Nello scorso Festival di Sanremo il campione olimpico ha detto chiaramente di voler partecipare a Los Angeles 2028 per riscattare la sfortuna avuta lo scorso anno a Parigi, quando i calcoli renali non gli permisero di lottare di nuovo per una medaglia. Nel frattempo Tamberi sarà protagonista ai Mondiali di Tokyo in programma a settembre 2025.