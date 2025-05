Anche Alonso distrugge le Ferrari: bordata in diretta

La Ferrari riceve una mazzata terribile anche da Fernando Alonso: il pilota della Aston Martin ha perso la pazienza in diretta.

La Ferrari sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. La SF-25 sta completamente tradendo le aspettative della vigilia e anche l’arrivo di Lewis Hamilton, che pure aveva scatenato l’entusiasmo del popolo ferrarista, non ha finora portato soddisfazioni a Maranello. Non va meglio nemmeno a un grande ex della Ferrari come Fernando Alonso, che con il Cavallino rampante ha sfiorato due volte il titolo iridato (nel 2010 e nel 2012).

Il pilota della Aston Martin sta cercando in tutti i modi di trarre qualcosa di buono dalla sua Aston Martin. Già nel weekend di Imola il rendimento della AMR25 è stato senz’altro più confortante, anche se nelle prove libere del venerdì Alonso se l’è presa proprio con la Ferrari: i fan sono rimasti senza parole nell’ascoltare la bordata lanciata dal 43enne di Oviedo alla scuderia di Maranello.

Durante le FP3 del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, infatti, Alonso si è trovato all’improvviso davanti la Ferrari di Charles Leclerc. Per evitare l’impatto con la Rossa l’asturiano è stato costretto a scartare: una situazione che lo ha fatto molto arrabbiare, come si può sentire nel team radio con il suo ingegnere dell’Aston Martin.

Alonso distrugge la Ferrari: volano parole grosse

“Entrambe le Ferrari pensano di essere sole in pista, sempre“, ha detto Alonso, evidentemente infastidito da comportamenti a suo dire scorretti avuti dai due piloti della Rossa anche nelle gare precedenti. Il pilota spagnolo stava lavorando sulla gomma dura nell’ultima sessione delle prove libere del venerdì quando è avvenuto l’episodio che lo ha fatto letteralmente infuriare.

Leclerc procedeva molto lentamente e Alonso ha dovuto schivarlo per evitare la collisione. Per l’ex ferrarista le due SF-25 pensano di essere le ‘padrone’ della pista: dall’Aston Martin fanno sapere all’ex campione del mondo che hanno visto il comportamento del monegasco, probabilmente anche per lanciare un messaggio all’organizzazione del GP su quanto accaduto.

💥 Fernando Alonso EXPLOTA: “Los dos Ferrari se piensan que están siempre SOLOS en pista”#F1 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/i59hPYQkfl — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) May 17, 2025

La rabbia di Fernando Alonso dimostra che il pilota asturiano ha ancora il fuoco dentro e non è affatto disposto ad appendere il casco al chiodo, come vociferato nelle scorse settimane. Nonostante una stagione fin qui molto difficile Alonso ha ancora tutta la determinazione necessaria per provare almeno a riportare la sua Aston Martin in zona punti.