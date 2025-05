Musetti, l’annuncio lascia di stucco: tennis sottosopra

L’annuncio di Musetti ha lasciato tutti quanti a bocca aperta: di cosa si tratta nello specifico e perché ha sorpreso così tante persone.

Jannik Sinner è un giocatore di altissimo livello, che appena è tornato nel tennis che conta ha subito dimostrato di quale pasta è fatto. Ha raggiunto la finale agli Internazionali d’Italia dopo 3 mesi di stop a causa di una squalifica che ha fatto discutere moltissimo. In ogni caso, per fortuna, pare essere tornato nel migliore dei modi.

Non è stato l’unico italiano a sorprendere per quanto riguarda la competizione disputata a Roma; il riferimento va inevitabilmente a Lorenzo Musetti, che è stato fermato soltanto in semifinale da Carlos Alcaraz, dopo aver giocato tante partite ad altissimo livello e dimostrando tutto il suo valore in campo. Adesso, però, ha stupito tutti quanti gli appassionati di tennis per un annuncio che forse in pochi si aspettavano: scopriamo di cosa si tratta.

Musetti sorprende tutti: di cosa si tratta

Come abbiamo detto, Lorenzo Musetti ha disputato un grande torneo, ma agli Internazionali d’Italia si è dovuto arrendere a Carlos Alcaraz. Dopo due set, infatti, lo spagnolo ha prevalso sul rivale italiano, che è arrivato a una partita dalla finale al Masters 1000 di Roma. In conferenza stampa, dopo il match con Alcaraz, a stupire sono state le dichiarazioni del talentuosissimo italiano.

Questi non solo si è complimentato con Alcaraz, che ha avuto meritatamente accesso alla finalissima, ma ha pure ammesso di preferirlo a Jannik Sinner: “Credo che Carlos sia un altro fenomeno che viene criticato troppo e inutilmente. Ho una grandissima stima di lui, e credo che sulla terra il miglior Carlos sia favorito al momento con chiunque, compreso Sinner”. Si tratta di una preferenza personale, e quindi legittima. Dal punto di vista del gioco, stiamo parlando di due atleti completamente differenti. Di sicuro Sinner e Alcaraz sono il meglio che il tennis possa proporre al momento, e che si preferisca l’uno o l’altro l’importante è rispettare, apprezzare e ammirare entrambi.

Ed è probabilmente questo a cui voleva arrivare Musetti con i suoi elogi verso un campione come Carlos Alcaraz; quello che conta davvero è apprezzare lo spettacolo incredibile e meraviglioso che atleti del genere sono in grado di fornire a tifosi, appassionati e addetti ai lavori di ogni genere. Se l’Italia si coccola Sinner e la Spagna Alcaraz, tutto il mondo merita di godere delle prestazioni di entrambi: e poi, come si suool dire, che vinca il migliore.