Sinner-Musetti, annuncio pazzesco: tifosi fuori di testa

L’ultimo annuncio su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ha mandato in visibilio tutti gli appassionati italiani di tennis: è davvero pazzesco.

Gli appassionati italiani di tennis hanno accarezzato l’idea di avere una finale tutta azzurra agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Jannik Sinner è approdato all’ultimo atto del torneo dopo aver battuto in semifinale Tommy Paul; Lorenzo Musetti, invece, si è arreso contro Carlos Alcaraz e ha visto sfumare l’opportunità di raggiungere un’altra finale in un Masters 1000 dopo quella a Monte Carlo (anche in quel caso ko contro lo spagnolo).

Se da una parte Sinner ha dimostrato a tutti di essere già in buona condizione fisica e di poter competere per il titolo nonostante i tre mesi di stop a causa della squalifica, dall’altra Musetti è protagonista di un’ascesa che gli ha spalancato le porte della top 10 del ranking ATP. Attualmente il tennista di Carrara è al nono posto ma ‘vede’ sia Alex De Minaur, ottavo, che Casper Ruud, settimo.

In tanti sono convinti che il 23enne continuerà a scalare posizioni già in questo 2025: i suoi tifosi si augurano di poter assistere ad altre cavalcate emozionanti al Roland Garros o a Wimbledon, magari sfidando proprio Jannik Sinner. E se fosse proprio ‘Muso’ il principale antagonista del numero 1 al mondo?

Sinner-Musetti: è pazzesco, tifosi in estasi

Al momento il rivale di Sinner è ovviamente Alcaraz, l’unico che da un anno e mezzo a questa parte ha dimostrato di poter battere il fenomeno altoatesino (specialmente sulle superfici più scivolose). Tuttavia il 22enne di Murcia non riesce ancora a essere continuo lungo tutto l’arco della stagione: gli alti e bassi non gli permettono ancora di essere allo stesso livello di Jannik. Musetti, invece, sta lavorando sodo per provare a essere il più costante possibile. I risultati raggiunti nel 2024 e in questa prima metà del 2025 lo dimostrano a pieno: il tennista toscano può davvero dare del filo da torcere a Sinner.

La pensa così anche l’ex tennista Omar Camporese, 57 anni, salito fino al 18esimo posto nel ranking e vincitore di due titoli ATP. Secondo quanto affermato da Camporese in una recente intervista il giocatore che può davvero battere Sinner è proprio Lorenzo Musetti. “Stravedo per lui e per il suo tennis – le parole di Camporese – Perde qualche partita, vero. Ma ci pensate una finale slam Jannik-Muso? Magari a Wimbledon. Dite che è impossibile? Io no“.

Lo scorso anno Musetti si è spinto fino alla semifinale di Wimbledon: il carrarese è stato poi sconfitto da Novak Djokovic, che lo ha battuto anche nella semifinale del torneo ai Giochi Olimpici di Parigi. Musetti si consolò poi con la medaglia di bronzo vinta grazie al successo su Auger-Aliassime.