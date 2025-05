Via subito dalla Ferrari, arriva l’annuncio ufficiale

La Ferrari vive un momento particolarmente difficile e potrebbe esserci un addio immediato: l’annuncio ufficiale

Un piccolo raggio di luce, addirittura un po’ di rammarico per quel che poteva essere. Considerato il sabato, il GP di Imola ha regalato un mezzo sorriso inaspettato alla Ferrari. Quarto e sesto posto per Hamilton e Leclerc, partiti rispettivamente dodicesimo e undicesimo.

Il passo gara della rossa avrebbe potuto portare sul podio, se soltanto a Maranello riuscissero a venire a capo del problema Qualifiche. Un problema che sta rovinando la stagione del Cavallino Rampante perché le rimonte della domenica non possono certo portare a competere con McLaren e Verstappen, il terzo incomodo della lotta mondiale.

La situazione in casa Ferrari è difficile, si parla di una stagione da buttare, di speranze negli aggiornamenti che arriveranno a Barcellona, quando entrerà in vigore una nuova normativa che potrebbe rivoluzionare l’attuale gerarchia. Ci sono frizioni tra i piloti con Leclerc che ha di fatto ‘smentito’ Vasseur, affermando che il potenziale della macchina – sempre sbandierato dal team principal – semplicemente non c’è.

Vasseur via dalla Ferrari: Domenicali è sicuro

Una situazione che ha portato a parlare anche di un Vasseur sotto pressione, con la sua posizione in bilico ed una possibile nuova rivoluzione ai vertici della Ferrari.

Una rivoluzione che Stefano Domenicali, ex team principal della scuderia di Maranello e attuale presidente della Formula 1, non vede di buon occhio: per il manager italiano l’ideale sarebbe dare continuità all’attuale dirigenza per evitare il rischio di dover cestinare anche il progetto 2026. In un’intervista a ‘Sky’, infatti, Domenicali ha affermato: “Chi lavora alla Ferrari ha il privilegio da un lato, ma poi anche la responsabilità di dover gestire la squadra – le parole dell’ex team principal -. In questo momento però, al di là delle parole, serve una sola cosa: lasciar lavorare Vasseur in maniera serena con i piloti“.

La continuità per Domenicali è l’unica arma giusta per la Ferrari: “Vasser deve avere la garanzia di lavorare, di dover pensare al progetto: è troppo importante non perdere il filo. Se non si lavora bene questa stagione, c’è il rischio di pagare dazio anche nel 2026“. Ecco quindi che la ricetta è una sola: “Serve stabilità assolutamente“.

Avanti con Vasseur, dunque, con grande fiducia e libertà di azione: solo così la Ferrari potrà ritrovare la strada giusta quella che, parola di Leclerc, al momento non è stata imboccata.