Delusione Musetti, ha davvero stancato: “Ora basta”

Musetti è finito ancora una volta al centro dell’attenzione, ecco per quale motivo ne stanno parlando tutti.

Per quanto spesso i riflettori siano tutti puntati su Jannik Sinner, anche perché parliamo di uno straordinario fuoriclasse oltre che del numero 1 al mondo della classifica ATP, ci sono altri atleti italiani capaci di prendersi la scena. In particolar modo agli Internazionali di Roma, pensiamo a Jasmine Paolini, fresca vincitrice in singolo e in doppio femminile della manifestazione italiana, traguardi che hanno reso orgogliosa l’Italia intera.

E poi c’è Lorenzo Musetti, che nel singolo maschile si è arreso in semifinale a Carlos Alcaraz. Considerando quanto ha faticato Sinner in finale, perdendo nettamente il confronto con il rivale spagnolo, non è una vera e propria delusione l’eliminazione a un passo dall’ultimo match del torneo di Roma. Anche se, evidentemente, non tutti quanti la pensano allo stesso modo.

Musetti, super critica per lui: ecco per quale motivo

A criticare maggiormente Lorenzo Musetti ci ha pensato Adriano Panatta, che ha commentato aspramente l’eliminazione in semifinale agli Internazionali di Roma dell’italiano. Non tanto per la sconfitta in sé per sé, quanto per l’atteggiamento tenuto da Musetti nel corso della partita. Al podcast La Telefonata, Panatta si è espresso in questo modo: “Ogni punto era un lamento. Ha sbagliato due palle all’inizio, ed è partito con la sua battaglia contro il vento e contro la terra, condizionato dal fatto che dall’altra parte Alcaraz non stava giocando bene”.

Per Panatta, però, anche se c’era la presenza del vento a dare fastidio, non è una scusa accettabile. Secondo l’ex tennista, Musetti è un giocatore da top 5 mondiale, tuttavia il suo comportamento – sempre secondo Panatta – non è di quella categoria. Inoltre, ha aggiunto: “Deve modificare quest’ultimo aspetto per entrare tra i migliori cinque”. Insomma, Adriano Panatta non sembra particolarmente apprezzare questa tendenza a lamentarsi nel corso di un match che pare avere Lorenzo Musetti.

Soprattutto perché, ed è probabilmente per questa ragione che è così duro nei confronti di Musetti, il potenziale per stare fra i primissimi giocatori al mondo in questo momento pare averlo. Se riuscisse a monitorare un po’ di più il suo temperamento, avrebbe più lucidità e concentrazione di molti rivali e colleghi che il buon Lorenzo si trova ad affrontare o con i quali si allena periodicamente. Visto e considerato che parliamo di un enorme talento, la speranza è che riesca a fare un altro salto di qualità.