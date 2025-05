Inter, forte tentativo dell’Al-Hilal per Inzaghi

Gianluigi Longari, esperto di mercato, sul proprio profilo X, ha fornito un’importante novità sul mercato dell’Inter e il futuro di Simone Inzaghi, legato al club di Viale della Liberazione fino al 2026: “Confermato il forte tentativo dell’Al-Hilal per Simone Inzaghi anticipato il mese scorso. Non ci sono accordi, ma è pronta una proposta importantissima a livello economico per il tecnico dell’Inter”.