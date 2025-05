Corsa Champions: Juve, Roma o Lazio? Una poltrona per tre!

Il pareggio esterno della Lazio contro l’Inter per 2-2 e le vittorie di Roma e Juventus, rispettivamente contro Milan e Udinese, non hanno ancora deciso quale sarà l’ultima squadra in Serie A che andrà in Champions League con il Napoli, l’Inter e l’Atalanta che hanno già staccato il pass in precedenza. Gli ultimi 90 minuti stabiliranno la quarta squadra che parteciperà alla prossima edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie e chi invece giocherà in Europa League insieme al Bologna e in Conference League.

Impegno casalingo per la Lazio di Marco Baroni che all’Olimpico riceverà il Lecce che si giocherà le sue chance salvezza con Juventus e Roma che, invece saranno di scena sui campi di Venezia e Torino, con i lagunari in lotta per non retrocedere e con i granata che non hanno più niente da chiedere al campionato.

JUVE-ROMA-LAZIO: ULTIMI 90 MINUTI PER LA CHAMPIONS

Juventus quarta in classifica (67 punti)

38esima giornata: Venezia-Juventus

Roma quinta in classifica (66 punti)

38esima giornata: Torino-Roma

Lazio sesta in classifica (65 punti)

38esima giornata: Lazio-Lecce

LOTTA CHAMPIONS SERIE A: TUDOR SFIDA RANIERI E BARONI

Le parole di Igor Tudor dopo la vittoria contro l’Udinese: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi ma ora manca l’ultimo step e dobbiamo prepararci bene per Venezia”.

Le dichiarazioni di Claudio Ranieri dopo il 3-1 contro il Milan: “Ho creduto soltanto nel lavoro e nella pulizia mentale, dopo una vittoria e dopo una sconfitta. Dobbiamo essere sempre pronti a come giocare e a come non far giocare l’avversario. Andremo a Torino per giocare la nostra partita, poi vedremo a fine campionato cosa siamo riusciti a fare”.

Marco Baroni suona la carica in vista della sfida contro il Lecce dopo il 2-2 di San Siro: “È un campionato in alto, lo sappiamo. Se non sbaglio la media punti degli ultimi 4 anni è di 67, ma non voglio guardare questo. Io devo guardare il percorso che ha fatto la squadra, noi ci crediamo ancora e vogliamo crederci fino all’ultimo secondo e vediamo cosa succede”.