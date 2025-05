Lotta Scudetto, ultimi 90′ da cardiopalma: Napoli a un passo dal traguardo, l’Inter spera

Il pareggio interno contro la Lazio per 2-2 e lo 0-0 del Tardini, non hanno di fatto modificato il punteggio in Serie A con il Napoli che conserva un punto di vantaggio sull’Inter. Fino al 90′ i nerazzurri sembravano essere a un passo da una clamorosa contro rimonta prima della beffa finale targata Pedro. Ora la squadra di Antonio Conte dovrà sfruttare al meglio il fattore casa contro un Cagliari praticamente salvo. Tutto nelle mani ancora della squadra, attualmente, capolista che con un successo riporterebbe ancora una volta lo Scudetto al Maradona dopo il terzo conquistato sotto la gestione Spalletti.

Como e Cagliari decideranno chi tornerà sul tetto d’Italia, con Antonio Conte che sogna l’ennesimo Scudetto della sua carriera dopo quelli vinti sulle panchine di Juventus e Inter. Dopo Liverpool in Premier League, Bayern Monaco in Bundesliga, Barcellona in Liga e PSG in Ligue 1, in Serie A il discorso non è stato ancora chiuso con gli ultimi 90 minuti che stabiliranno l’ultima squadra che trionferà nei maggiori cinque campioni europei.

NAPOLI-INTER: ULTIMI 90 MINUTI PER LO SCUDETTO

Napoli primo in classifica (79 punti)

38esima giornata: Napoli – Cagliari

Inter seconda in classifica (78 punti)

38esima giornata: Como – Inter

NAPOLI-INTER: CONTE VS INZAGHI

Antonio Conte dopo il pareggio del Tardini con la possibilità di vincere un altro Scudetto in un piazza calda come Napoli: “Mi ripagherebbe di tutto quello che ci ho messo quest’anno, ho messo tutto. So anche di essere molto stanco, arrivo giusto giusto a fine campionato e Napoli è una piazza bellissima ma c’è una richiesta molto alta. A volte molto più alta delle reali possibilità, io sento una grandissima responsabilità. Man mano che siamo andati avanti abbiamo capito che potevamo stare in testa alla classifica”.

Umori negativi in casa nerazzurra dopo il pari di San Siro con nessun tesserato che ha rilasciato dichiarazioni dopo il match interno contro la Lazio con la squadra di Simone Inzaghi che non è riuscita a superare nuovamente il Napoli.