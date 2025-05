Serie A, 90′ per le ultime retrocessioni: il Venezia appeso a un filo, duello a distanza tra Lecce ed Empoli

Gli ultimi 90 minuti stabiliranno quali saranno le due squadre che raggiungeranno il Monza in Serie B: impegni proibitivi per Lecce e Venezia contro Lazio e Juventus, con l’Empoli che ospiterà tra le mura amiche il Verona, mentre il Parma reduce dal pareggio interno contro il Napoli andrà a far visita all’Atalanta forte dei due punti di vantaggio su toscani e salentini. Di seguito i calendari a confronto.

SERIE A: 90 MINUTI PER LE ULTIME DUE RETROCESSIONI

Parma quintultimo in classifica (33 punti)

38esima giornata: Atalanta – Parma

Lecce penultimo in classifica (31 punti)

38esima giornata: Lazio – Lecce

Empoli terzultimo in classifica (31 punti)

38esima giornata: Empoli – Verona

Venezia penultimo in classifica (29 punti)

38esima giornata: Venezia – Juventus

PARMA-LECCE-EMPOLI-VENEZIA: CHI VA IN SERIE B?

Le parole del tecnico del Parma, Cristian Chivu, dopo il pareggio contro il Napoli: “Avevamo tredici finali, manca l’ultima. Sono contento ed orgoglioso della prova di questi ragazzi, se siamo in questa condizione dove probabilmente due mesi fa a guardare il calendario poteva pensare che eravamo già morti. Stiamo cercando di fare il nostro meglio per rimanere in Serie A”.

Le dichiarazioni dell’allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, dopo il successo con il Torino in vista della prossima sfida con la Lazio. “Non avevamo alternative alla vittoria. Bisognava vincere per crearsi un’altra opportunità e così è stato. Penso solo alla nostra partita. Dobbiamo giocare solo la nostra gara, sapendo le difficoltà. Fino a quando il calendario o il destino ti dà la possibilità di giocarti un’ultima partita devi giocartela”.

La speranza del tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa dopo la vittoria in trasferta sul Monza e in vista dell’ultimo match di campionato con il Verona. “Abbiamo vinto il secondo set, come nel Grande Slam, ora manca l’ultimo, che può portarci a raggiungere una miracolosa salvezza. Questi ragazzi mi stanno dando il 200% quindi sono orgoglioso del gruppo che sto allenando, indipendentemente dal risultato finale”.

La delusione dell’allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco, dopo il pesante ko di Cagliari: “Abbiamo fatto una grande rincorsa, dopo la delusione di oggi (domenica, ndr.) dobbiamo rimboccarci le maniche e finché c’è vita c’è speranza. Ci crediamo, anche se giocheremo una partita difficile (la Juventus, ndr.)”.