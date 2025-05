Sinner ignorato, l’ammissione è imbarazzante

Jannik Sinner è stato completamente ignorato: i suoi fan sono rimasti a bocca aperta, nessuno poteva immaginarlo.

Jannik Sinner non è riuscito a vincere gli Internazionali BNL d’Italia 2025 ma il suo cammino è stato comunque molto positivo. Lo stesso numero 1 al mondo, nel discorso pronunciato durante la premiazione, ha fatto presente che alla vigilia del torneo di Roma avrebbe firmato per arrivare in finale. Quello del Foro Italico è stato infatti il primo impegno ufficiale per Jannik dopo lo stop forzato di tre mesi a causa della squalifica inflitta in seguito al patteggiamento con la WADA per la vicenda Clostebol.

In tanti immaginavano che Sinner avrebbe fatto fatica a ritrovare subito il ritmo partita. Così non è stato: il 23enne di San Candido ha infatti eliminato nell’ordine Navone, De Jong, Cerundolo, Ruud e Paul, prima di cedere in finale contro Carlos Alcaraz. Sinner ha fatto i complimenti al suo rivale, dicendo chiaramente che al momento il più forte sulla terra battuta è proprio il 22enne di Murcia.

Jannik però pensa già alla rivincita: “Sei sicuramente da battere a Parigi“, ha detto Sinner davanti a un Alcaraz visibilmente divertito. Il numero 1 al mondo ha poi trovato il modo di far ridere il pubblico che ha assiepato le tribune del Centrale del Foro Italico con un’altra battuta molto simpatica.

Sinner ignorato: l’ammissione lascia tutti a bocca aperta

Nel ringraziare i suoi tanti amici e i suoi familiari per non avergli mai fatto mancare la vicinanza e il sostegno durante tutto il torneo, Sinner ha lanciato una divertente frecciatina a suo fratello Mark che ha preferito un altro appuntamento alla finale di Jannik. “Un grazie speciale a mio fratello che piuttosto di venire qui, è andato a Imola a vedere la Formula 1“, ha detto Sinner, scatenando le risa anche dei genitori di Carlos Alcaraz.

Sinner ha detto di essere comunque soddisfatto per essere riuscito a portare a casa un trofeo speciale, “anche se volevamo quell’altro”. Nei prossimi giorni il campione italiano e il suo staff saranno già al lavoro per preparare al meglio il Roland Garros, un altro torneo dove i favoriti sono sempre lui e Alcaraz.

Lo spagnolo sulla terra battuta resta il candidato numero uno alla vittoria finale, ma Jannik vuole crescere di condizione per lanciare di nuovo la sfida al grande rivale.