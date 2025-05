Annuncio Bagnaia, è addio alla Ducati: terremoto in MotoGP

Francesco Bagnaia sta vivendo un inizio di stagione davvero complicato: gli scenari che si aprono sono davvero negativi per lui.

Francesco Bagnaia sta vivendo un inizio di 2025 davvero molto complicato. Non soltanto Marc Marquez è nettamente più veloce e costante di lui, ma in questo preciso momento il tre volte campione del mondo appare decisamente meno competitivo anche in confronto alle prestazioni che sta sfornando continuamente il fratello Alex.

Sicuramente, quindi, qualcosa dovrà cambiare non solo per permettergli di lottare per il titolo mondiale, ma anche per cercare di tornare a divertirsi a guidare la sua Ducati: qualcuno, fra le altre cose, sospetta che la situazione di Bagnaia in rosso sia tutto tranne che in discesa.

MotoGP, Bagnaia in difficoltà: annuncio da incubo

Oscar Haro, ex direttore sportivo LCR Honda, sul canale di Nico Abad, ha analizzato il week end di Le Mans, dal quale Bagnaia è uscito a dir poco con le ossa rotte. Le critiche nei confronti dell’italiano non sono mancate, specialmente in riferimento al suo comportamento in pista e alla gestione interna all’ambiente della Ducati. Bagnaia adesso si trova a 51 punti dal leader della classifica Marc Marquez, e secondo Haro perde fin troppo facilmente la concentrazione quando vede i suoi rivali cambiare moto: “Perde la sua autostima e la concentrazione. Avrebbe dovuto vincere in Francia”.

E poi c’è il problema che riguarda il team ufficiale della Ducati, che secondo l’ex direttore sportivo ha una patata davvero tanto bollente da gestire, considerando che Bagnaia avrebbe chiesto in maniera assai esplicita di cambiare qualcosa sulla Desmosedici GP25. Il problema, però, è che dall’altra parte del box c’è un Marc Marquez in stato di grazia, che sta raggiungendo risultati sempre ambiziosi e convincenti.

Secondo Oscar Haro, tutti in Ducati stanno dicendo che “da Bagnaia ci aspettavamo di più”. Addirittura, l’ex Honda LCR pensa che sia plausibile che il numero 63 possa accasarsi altrove prima del 2027, se il clima interno non migliora. Insomma, l’analisi di Oscar Haro non risparmia né Bagnaia né la Ducati. In questo momento, sicuramente la MotoGP rischia di vedere non solo Marc Marquez dominatore assoluto, ma anche Francesco Bagnaia scontento numero uno. Il mancato successo nel mondiale 2025 al momento sarebbe davvero l’ultimo dei problemi per il tre volte campione del mondo, specialmente se pensiamo al possibile addio alla Ducati e a un 2025 che – tolta la vittoria di Austin – pare essere davvero un incubo a occhi aperti.