Sinner se la ride, Alcaraz distrutto: la verità sconvolge il tennis

La verità su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz fa esultare solo il numero 1 al mondo: per lo spagnolo è davvero una mazzata.

Gli Internazionali BNL d’Italia 2025 si sono conclusi con il successo di Carlos Alcaraz in finale su Jannik Sinner. Il 22enne di Murcia ha battuto il numero 1 al mondo in due set e ha confermato di essere il ‘re’ sulla terra battuta: lo stesso Sinner nel corso della premiazione ha detto chiaramente che al momento su questa superficie è Alcaraz il più forte.

Tuttavia il percorso di Jannik a Roma è stato più che soddisfacente. Il campione italiano affrontava il torneo del Foro Italico dopo tre mesi di stop a causa della squalifica inflitta in seguito al patteggiamento con la WADA per il caso Clostebol. In tanti temevano che Sinner avrebbe fatto fatica nelle prime uscite e che la partecipazione agli Internazionali sarebbe servita solo per ritrovare il ritmo partita e arrivare nelle migliori condizioni possibili al Roland Garros.

Invece Jannik ha disputato un ottimo torneo, eliminando anche avversari di spessore come Casper Ruud e Tommy Paul nonostante le vesciche ai piedi che non gli hanno permesso di rendere al meglio nella finale contro Alcaraz. Alla fine Sinner non è riuscito a eguagliare Panatta: l’ex tennista resta quindi l’ultimo italiano ad aver trionfato nel torneo di Roma, nel 1976.

Sinner boom: Alcaraz distrutto, che batosta

Nonostante ciò Panatta si è detto convinto che il passaggio di consegne avverrà presto, forse già nel 2026: per la leggenda del tennis italiano poteva accadere già quest’anno se Jannik non fosse stato colpito da una squalifica che Panatta definisce “ingiusta“. E per quanto riguarda la rivalità con Alcaraz? Anche su questo aspetto Panatta non ha dubbi.

“Resto convinto che Sinner vincerà più di Alcaraz nelle loro rispettive carriere, perché è più continuo, mentre lo spagnolo sembra diventarlo solo quando gioca contro l’italiano”, le parole del 74enne in un’intervista al Corriere della Sera. Lo stesso Panatta, nel corso della chiacchierata, riconosce però le straordinarie qualità del tennista spagnolo.

“Non v’è dubbio che quando Alcaraz riesce a combinare tutte le cose migliori del suo tennis, il livello che riesce a sviluppare è il più alto del circuito“, afferma il vincitore del Roland Garros 1976. I due sono ovviamente i principali favoriti nello Slam di Parigi: i tifosi sperano di poter assistere a un’altra emozionante sfida.