ESCLUSIVA SI Criscitiello: “Entro sera, massimo domani deferimento per il Brescia e Cellino”

Post su X del CEO di Sportitalia, Michele Criscitiello, in vista di quanto sta accadendo in Serie B al Brescia dopo gli aggiornamenti della giornata di ieri.

“Entro sera, massimo domani mattina, arriverà il deferimento per il Brescia e per Massimo Cellino. Confermiamo udienza fissata alla fine della prossima settimana. La FIGC ha deciso per il pugno duro e tolleranza zero”.