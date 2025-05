Giuffredi a SI: “Futuro Conte? Ecco cosa penso. Su Di Lorenzo e Politano…”

Mario Giuffredi, procuratore tra i tanti anche di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, ha parlato così a SportitaliaMercato dei suoi assistiti, in vista della sfida di domani che potrà valere lo scudetto: “Sono tranquilli, sanno che domani quando l’arbitro fischierà dovranno andare a duemila all’ora. Il Cagliari proverà a metterli in difficoltà. Questo scudetto avrà un valore diverso perché inaspettato da tanti punti di vista. Poi vincerlo all’ultima giornata avrà un sapore diverso. Domani l’ultima di Conte a Napoli? Mi auguro che rimanga, è uno dei pochi allenatori al Mondo che poteva incidere così velocemente e in maniera concreta. Poi il suo futuro lo sa solo lui, i suoi pensieri non li fa capire a nessuno. Io mi auguro possa rimanere. Grande allenatore e uomo dai grandi livelli”.