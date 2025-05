Inter operazione Scudetto e Champions: obiettivo gestione

Venerdì sera l’Inter scenderà in campo contro il Como al Sinigaglia con un solo vero obiettivo: gestire le forze in vista della finale di Champions League del 31 maggio contro il PSG. Lo scudetto è già in cassaforte, ma la squadra di Inzaghi vuole mantenere alta la concentrazione fino all’ultimo minuto della stagione.

Lautaro, minuti preziosi senza rischi

Lautaro Martínez e Davide Frattesi torneranno ad allenarsi con il gruppo giovedì, ma partiranno dalla panchina contro il Como. Il capitano argentino, fuori dal match contro il Barcellona per l’infortunio al Montjuic, ha già fatto ritorno in campo segnando il gol dell’1-0 in una partita storica. Inzaghi gli concederà un breve spezzone di partita, utile per ritrovare ritmo ma senza compromettere il suo recupero completo. L’obiettivo è averlo al top della forma per l’appuntamento di Monaco.

Thuram, rodaggio in vista del PSG

Anche per Marcus Thuram la parola d’ordine è “gestione”. Dopo due panchine consecutive contro Verona e Torino, il francese è tornato titolare con la Lazio. In Champions è stato spesso decisivo, ma domenica scorsa è apparso meno lucido. Contro il Como partirà dal primo minuto, ma sarà sostituito nel corso del match per evitare affaticamenti. In stagione ha segnato 4 gol in Champions League e 14 in Serie A, di cui solo due nel 2025. Inzaghi vuole riportarlo al massimo della condizione per il grande appuntamento europeo.

L’Inter si prepara così al finale di stagione, bilanciando energie e motivazioni. La testa è già al 31 maggio, ma ogni passo va calibrato con attenzione.