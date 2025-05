Jannik Sinner, la foto svela il segreto: è accaduto a Roma

L’ultima foto scattata a Roma svela la verità su Jannik Sinner: ora non ci sono più segreti, i fan non aspettavano altro.

Jannik Sinner si è arreso solo all’ultimo atto degli Internazionali BNL d’Italia 2025. In tanti, alla vigilia del torneo, avevano espresso dubbi sulle condizioni fisiche del numero 1 al mondo, costretto a uno stop di tre mesi a causa della squalifica inflitta per la vicenda Clostebol. Invece il campione italiano ha dimostrato ancora una volta di poter realizzare grandi imprese: nonostante le vesciche ai piedi il torneo di Sinner è stato eccellente, malgrado la sconfitta in finale contro Alcaraz.

Lo stesso Jannik nel corso della cerimonia di premiazione ha detto che Roma è stata per lui un ottimo test e che ora può guardare con molta fiducia ai prossimi impegni. Sinner punta soprattutto al Roland Garros, dove il favorito non può che essere il suo grande rivale Alcaraz: lo spagnolo è il ‘re’ della terra battuta ma l’italiano ha voglia di conquistare anche lo Slam di Parigi dopo quelli di Melbourne e New York.

Tuttavia in questi giorni si sta parlando anche di altre questioni che riguardano sempre Jannik Sinner. Il 23enne di San Candido ha ormai definitivamente archiviato la storia d’amore con Anna Kalinskaya: la conferma della separazione è arrivata di recente ma è probabile che i due si siano lasciati già tempo prima. Ma ora Sinner è fidanzato o no?

Segreto Sinner: tutto svelato, è accaduto proprio a Roma

Proprio durante gli Internazionali d’Italia al Foro Italico è cominciata a circolare una voce su una presunta nuova relazione sentimentale del fenomeno altoatesino. Stando ai rumors, infatti, pare che Sinner si sia riavvicinato a Maria Braccini, la modella con cui Jannik era già stato fidanzato e aveva anche convissuto per un periodo a Monte Carlo.

Maria Braccini, appena terminato il Masters 1000 capitolino, ha pubblicato una foto su Instagram dove si mostra sorridente con la Fontana di Trevi sullo sfondo. Un indizio che ha portato in tanti a pensare a un ritorno di fiamma con il numero 1 del ranking ATP.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un presunto flirt di Sinner con la modella Lara Leito, in passato partner dell’attore Adrien Brody: un gossip che lo stesso tennista italiano ha provveduto a smentire, nonostante le foto che lo avevano ‘pizzicato’ assieme a lei nel Principato.