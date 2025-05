Schumacher, tutto finito: svanisce l’ultima speranza

Schumacher è un cognome che attiva sempre gli appassionati di automobilismo: ecco l’ultima notizia che lo riguarda.

Il cognome Schumacher fa sempre parlare tantissimo gli appassionati di automobilismo. Il riferimento è principalmente legato a Michael, sette volte campione del mondo di F1 con Benetton e Ferrari, visto che il fuoriclasse tedesco ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo delle corse, scavalcata in Formula Uno soltanto da Lewis Hamilton al momento.

Da oltre 10 anni, ha dovuto allontanarsi dall’attenzione mediatica a causa di un gravissimo incidente subito sugli sci a Meribel. Da quel momento in poi, la sua famiglia ha pensato soltanto a donargli le cure migliori possibili e a concedergli la massima privacy e tranquillità immaginabili.

Nella speranza che qualcosa cambi nei prossimi mesi e anni per la salute dell’ex ferrarista, non è l’unico Schumacher al centro dell’attenzione: non parliamo in questo caso di Ralf, bensì del figlio del campionissimo, ovvero Mick.

Schumacher, le dichiarazioni spaventano: ecco di cosa si tratta

In una stagione più avvincente che mai, la Formula 1 si prepara al 2026, anno in cui debutterà Cadillac nella massima serie automobilistica. E così il mercato piloti si scuote, con tante indiscrezioni che vorrebbero Mick Schumacher in uno dei due sedili che dovranno essere occupati dal team americano. Il team che vedrà in Mario Andretti una figura chiave anche nella scelta dei piloti ufficiali, deve ancora decidere con chi scendere in pista fra meno di 1 anno.

Difficile affidarsi a qualcuno già presente in F1, considerando che tutti i sedili sono già stati occupati sia dai giovani che dalle stelle e dai veterani (a meno di cambiamenti straordinari dell’ultima ora). Secondo l’ex team principal della Haas Gunther Steiner, quindi, sarebbe possibile considerare piloti esterni alla F1 con esperienza all’interno della categoria regina del motorsport. Come riportato da FormulaPassion, Steiner si è espresso in questo modo: “Se fossi in Cadillac, cercherei piloti esperti (…) per me, la squadra ideale sarebbe composta da Valtteri Bottas e Sergio Perez”.

Steiner ha motivato la sua posizione; per lui, in un team giovane la cosa migliore da fare è quella di crescere con persone che hanno fatto esperienza, che aiutano la squadra ad andare avanti, a progredire più velocemente rispetto a quanto avverrebbe con degli esordienti. Lui che scelse di sostituire Mick Schumacher con Nico Hulkenberg a fine 2022, sa bene quanto possa rivelarsi la scelta giusta affidarsi a piloti esperti. Per quanto riguarda il futuro del figlio di Michael, comunque, rimane uno dei papabili piloti Cadillac nell’immediato futuro.